Erling Haaland será suplente con Noruega ante Francia este viernes 26 de junio, con el objetivo de darle descanso de cara a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El duelo Erling Haaland vs Kylian Mbappé no se dará, al menos de inicio, en la Jornada 3 del Mundial 2026, cuando se enfrenten Noruega vs Francia.

¿Por qué será suplente Erling Haaland ante Francia?

Stale Solbakken, entrenador de Noruega, decidió realizar una rotación de jugadores para enfrentar a Francia en el cierre del Grupo I del Mundial 2026, entre ellos Erling Haaland.

La clasificación asegurada le da la confianza al entrenador noruego para hacer una rotación en su plantel, pese a que aún tienen posibilidades de ser líderes de su grupo en el Mundial 2026.

El siguiente partido de Noruega tras la fase de grupos sería el martes 30 de junio, así que el equipo nórdico quiere descansar a sus figuras para ese duelo.

Noruega y Francia ganaron sus dos primeros partidos y están clasificados matemáticamente a los dieciseisavos de final.

Erling Haaland no estará de inicio ante Francia (Steve Luciano / AP Photo/Steve Luciano)

Erling Haaland y las estrellas de Noruega que serán suplentes

Además de Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sorloth también iniciarán en la banca de suplentes de Noruega ante Francia.

Fredrik Aursnes será el único futbolista titular habitual de Noruega en la alineación ante Francia.

Si Noruega empata o pierde, será segundo lugar del Grupo I, y enfrentará a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.