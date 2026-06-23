Erling Haaland pidió calma y descartó que la selección de Noruega sea candidata al título, pese a haber asegurado matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final tras vencer 3-2 a Senegal.

“¿Ganar el Mundial? Absolutamente no. Hay que ser realistas" Erling Haaland, delantero de Noruega

El delantero de 25 años de edad subrayó que el verdadero triunfo histórico para Noruega fue regresar al Mundial después de 28 años de ausencia y avanzar de ronda.

Con cuatro goles en la fase de grupos, Erling Haaland se ha convertido en el máximo anotador de Noruega en Copas del Mundo.

¿Qué dijo Erling Haaland sobre las aspiraciones de Noruega en el Mundial 2026?

Cuestionado en una entrevista acerca de si el Mundial 2026 podría ser para Noruega, el atacante Erling Haaland fue contundente al negar cualquier posibilidad al respecto. “¿Ganar el Mundial? Absolutamente no. Hay que ser realistas", dijo.

Erling Haaland revela que Noruega ya triunfó en el Mundial 2026

Erling Haaland explicó que lejos de la aspiración de ganar el Mundial 2026, el verdadero éxito histórico para Noruega fue clasificar al torneo tras 28 años de ausencia.

En ese sentido, asegurar su lugar en la siguiente ronda del Mundial 2026 convierte la participación de Noruega en un triunfo.

Haaland marcó doblete ante Senegal y clasificó a Noruega a la siguiente fase. (Steve Luciano / AP Photo/Steve Luciano)

A Haaland no le preocupa el partido ante Francia

Noruega comparte la cima del Grupo I con Francia, selección a la que se medirá el viernes 26 de junio para definir el liderato del sector, algo que a Erling Haaland no le preocupa demasiado.

Francia y Noruega suman 6 puntos en el liderato del Grupo I del Mundial 2026, así que el ganador se quedará con el primer lugar.

“Sinceramente, ahora no me importa demasiado. Hemos pasado de ronda, lo cual es increíble. Probablemente nos ganen y ganen todo el torneo” Erling Haaland, delantero de Noruega

Erling Haaland en el Mundial 2026

Erling Haaland se ha convertido en el máximo goleador de Noruega en la historia de los mundiales.

En la edición 2026 suma 4 anotaciones, ubicándose en la pelea por la cima de la tabla de goleo.

Haaland marcó un doblete decisivo en la victoria de Noruega 3-2 sobre Senegal en la fase de grupos.