La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista TIME 2026, consolidando su proyección internacional como una de las líderes políticas más relevantes del momento.

El listado, conocido como el TIME100, reconoce a figuras que están marcando el rumbo global en distintos ámbitos como política, cultura, tecnología y negocios.

En esta edición, TIME destacó a líderes, innovadores y figuras públicas que están redefiniendo el futuro, agrupados en categorías como “líderes”, “iconos”, “pioneros” y “titanes”.

Claudia Sheinbaum, entre los líderes globales más influyentes, según TIME (TIME)

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