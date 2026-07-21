El periodista argentino Eduardo Feinmann volvió a generar polémica tras compartir una teoría de conspiración para explicar la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

La versión, que comenzó a circular en redes sociales y posteriormente fue retomada por Feinmann, busca explicar el bajo rendimiento de la selección argentina antes del encuentro decisivo de la Copa del Mundo.

Entre las versiones difundidas, se asegura que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) presuntamente se encontraban en el MetLife Stadium con la intención de detener a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

¿Cuál es la teoría de conspiración de Eduardo Feinmann sobre la derrota de Argentina?

De acuerdo con Eduardo Feinmann y diversos comentarios publicados en redes sociales, un discurso de Lionel Messi, capitán de la selección argentina, llamó la atención antes de la final cuando habría dicho a sus compañeros: “Olvidémonos de todo”.

Esa frase dio pie a múltiples especulaciones sobre lo ocurrido en el vestuario previo al partido en el que Argentina buscaba conquistar el bicampeonato del mundo.

Según la teoría difundida, agentes del FBI se encontraban en el MetLife Stadium y supuestamente ingresarían al vestuario de la selección argentina para detener a Claudio “Chiqui” Tapia, lo que habría generado incertidumbre y afectado el estado anímico del equipo antes del encuentro.

Durante su explicación, Feinmann afirmó:

“El FBI estaba en el estadio para detener a Chiqui Tapia y eso se comentó dentro del vestuario; iba a haber un revuelo brutal porque el FBI iba a entrar al vestuario” Eduardo Feinmann, periodista argentino

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme esta versión, por lo que permanece como una teoría difundida en redes sociales y retomada por el periodista.

🚨 ¿ESTO EXPLICA A LA ARGENTINA IRRECONOCIBLE DE LA FINAL?



Eduardo Feinmann aseguró que, antes del partido, circuló el rumor de que agentes del FBI ingresarían al vestuario argentino para detener al Chiqui Tapia.



Minutos antes de salir al campo, Messi intentó calmar a sus… pic.twitter.com/FlBiUv6mAf — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@noeliaizarza) July 21, 2026

¿Claudio “Chiqui” Tapia respondió a los rumores sobre el FBI?

Medios argentinos han informado previamente que Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta diversas investigaciones judiciales en Argentina y Estados Unidos por presuntos delitos como:

Lavado de dinero.

Corrupción.

Fraude fiscal.

Sin embargo, hasta el momento ni la AFA, ni Claudio “Chiqui” Tapia, ni las autoridades estadounidenses han confirmado la existencia de una orden de detención o un operativo del FBI durante la final del Mundial 2026.

Por ello, la versión difundida por Eduardo Feinmann continúa sin respaldo oficial.