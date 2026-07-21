Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, criticó al empresario Ricardo Salinas Pliego por su llamado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en contra de simpatizantes que la recibieron en Estados Unidos.

“Es lamentable, entre otros es la publicación de Salinas Pliego (...) quién apuesta en contra de México, quién no quiera a México le va a ir mal, le va mal en la política, en la vida, en todos sentidos (...) quienes son los que no quieren a las y los mexicanos (...) Pero es increíble que Ricardo Salinas Pliego, un empresario mexicano, lo suba a su red como reivindicando esta publicación y que diga: ´Junta más gente que un gatito atropellado’” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del 21 de julio de 2026, la presidenta Sheinbaum aseguró que este tipo de publicaciones van en contra de los mexicanos en el extranjero.

Sheinbaum exige disculpas a Salinas Pliego como mínimo por ofensa a mexicanos en el extranjero

En este mismo tema que originó una publicación de la red social X, primero compartida por José Díaz donde exponía la frase “ICE haz lo tuyo”, ante los mexicanos recibieron a la presidenta de México con abrazos y después compartida por Ricardo Salinas Pliego, causó la indignación de Sheinbaum.

Es por ello que la presidenta Sheinbaum exigió como mínimo disculpas a Ricardo Salinas Pliego ante este tipo de publicaciones.

Pero las disculpas no serían para su figura como presidenta ni como persona, sino para los millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos para una vida mejor a sus familias en México

"Entonces, de verdad, mínimo deberían de <b>disculparse</b>, mínimo, porque este no es un asunto de la presidenta, es un asunto de nuestros compatriotas y del reconocimiento de los migrantes mexicanos que trabajan todos los días por ayudar a sus familias y por ayudar a las familias en México y trabajar para otra nación" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Pese a esas publicaciones, la presidenta Sheinbaum destacó que en su caso, reconocer a los mexicanos que trabajan en el extranjero y en Estados Unidos.

Es por ello que la presidenta Sheinbaum pidió identificar a las personas que no quieren a México, ante este tipo de publicaciones en redes sociales.