La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la investigación contra Octavio Jorge Cortés Jiménez, señalado por agredir a una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, fue reclasificada y ahora se sigue por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

“Hace unas horas ya se solicitó la judicialización de la carpeta de investigación, se pasó a un. juez para solicitar la oren de aprehensión contra este sujeto Octavio Jorge Cortés Jiménez, tenemos ya la información de que ya se hizo hace unas horas y se habría girado.” Ciro Gómez Leyva

La confirmación de esta reclasificación en el caso de agresión en Santa Fe cometida por el empresario sinaloense Octavio Jorge Cortés Jiménez, fue realizada este 21 de julio durante el espacio informativo Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva.

El caso de la recepcionista de Santa Fe agredida por un húesped del hotel, quien fue identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, generó indignación luego de que se difundieran videos de seguridad.

En ellos se observa al empresario insultar, golpear, perseguir y agredir a la recepcionista dentro del hotel ubicado en Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa; tras la agresión, la víctima presentó una denuncia ante las autoridades capitalinas.

Fiscalía de CDMX confirma investigación por tentativa de feminicidio contra Octavio Jorge Cortés

La Fiscalía de CDMX confirmó a en el programa de Radio Fórmula Por la Mañana, que el delito por el que actualmente se investiga a Octavio Jorge Cortés Jiménez es feminicidio en grado de tentativa, un cambio relevante respecto a las primeras diligencias abiertas tras la agresión contra la recepcionista del hotel Park Life Paradox.

El ataque ocurrió el pasado 29 de junio, aunque las imágenes se viralizaron semanas después, en los videos se aprecia cómo el presunto agresor le lanza insultos, arroja objetos, despoja a la víctima de sus teléfonos celulares y finalmente la golpea hasta derribarla, mientras un guardia de seguridad permanece sin intervenir.

“Sabemos que se hizo, solamente falta confirmar si fue por el delito de lesiones [...] aunque el abogado nos dijo que se iba a reclasificar el caso y que iban por el delito de feminicidio en grado de tentativa.” Ciro Gómez Leyva

La reclasificación de la investigación a tentativa de homicidio en contra de Octavio Jorge Cortés Jiménez por parte de la Fiscalía de CDMX, ocurre después de que la víctima y su representación legal solicitaran que el caso fuera analizado bajo dicho protocolo debido a la violencia ejercida durante la agresión y las lesiones sufridas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y continúan con las diligencias para determinar la situación jurídica del presunto responsable pues, hasta el momento no se ha señalado de una detención por su parte.