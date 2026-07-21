Rafaela Pimenta representa a algunas de las mayores estrellas del futbol mundial, entre ellas Erling Haaland, Santiago Giménez y Gilberto Mora.

En 2026 fue incluida en la lista Forbes 50 Over 50 Global, reconocimiento que destaca a mujeres con una trayectoria sobresaliente en sus respectivas industrias.

¿Quién es Rafaela Pimenta?

Rafaela Vitale Pimenta nació en São Paulo, Brasil.

Es abogada de profesión y actualmente dirige la agencia One (antes One Sports Business Strategy), con sede en Mónaco.

Durante más de dos décadas trabajó junto al reconocido representante italiano Mino Raiola, desempeñándose como asesora jurídica y negociadora de importantes transferencias internacionales.

Tras el fallecimiento de Raiola, heredó la mayor parte de su cartera de clientes y se consolidó como la primera mujer considerada una “superagente” del futbol masculino profesional.

Rafaela Pimenta se ha convertido en una de las figuras más influyentes del fútbol internacional (Ig:@rafaelavitalepimenta)

¿Cuántos años tiene Rafaela Pimenta?

Rafaela Pimenta nació el 25 de octubre de 1972, por lo que actualmente tiene 53 años.

¿Quién es el esposo de Rafaela Pimenta?

La representante brasileña mantiene su vida privada lejos de los reflectores y no existe información pública ampliamente documentada sobre un esposo o una pareja.

¿Qué signo zodiacal es Rafaela Pimenta?

Al haber nacido el 25 de octubre, Rafaela Pimenta pertenece al signo Escorpio.

¿Qué estudió Rafaela Pimenta?

Rafaela Pimenta estudió Derecho en la Universidad de São Paulo (USP).

Posteriormente desarrolló una carrera académica como profesora de Derecho Internacional y colaboró con organismos del gobierno brasileño en temas relacionados con legislación y competencia económica.

Rafaela Pimenta (Especial)

¿En qué ha trabajado Rafaela Pimenta?

Antes de dedicarse por completo al futbol, Rafaela Pimenta ejerció como abogada y profesora universitaria.

Su carrera dio un giro cuando conoció a Mino Raiola a finales de la década de 1990 durante un proyecto relacionado con un club brasileño.

Desde entonces trabajaron juntos durante casi 20 años en la negociación de contratos, transferencias y acuerdos comerciales de algunas de las mayores figuras del futbol internacional.

Tras la muerte de Raiola en 2022, asumió el liderazgo de la agencia y continuó representando a futbolistas de élite, consolidándose como una de las negociadoras más importantes del deporte.

Entre sus representados destacan:

Erling Haaland

Gilberto Mora

Santiago Giménez

Matthijs de Ligt

Gianluigi Donnarumma

Paul Pogba

Noussair Mazraoui