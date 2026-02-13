Rodrigo Reyes Mugüerza es un servidor público y funcionario con formación en relaciones internacionales y políticas públicas, que fue designado Secretario General de Gobierno de Zacatecas en abril de 2023.

¿Quién es Rodrigo Reyes Mugüerza?

Rodrigo Reyes Mugüerza es un funcionario público mexicano que desde abril de 2023 fue designado como Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, por el gobernador David Monreal Ávila.

En ese cargo colabora directamente con el gobernador en la conducción de la política interna del estado y la coordinación con otros poderes y sectores sociales para impulsar programas de paz, seguridad y gobierno.

¿Qué edad tiene Rodrigo Reyes Mugüerza?

Rodrigo Reyes Mugüerza nació el 1 de mayo de 1987 en Zacatecas, por lo que actualmente tiene 38 años.

¿Rodrigo Reyes Mugüerza tiene esposa?

Se desconoce si Rodrigo Reyes Mugüerza tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Rodrigo Reyes Mugüerza tiene hijos?

No hay información pública sobre si Reyes Mugüerza tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trayectoria.

¿Qué estudió Rodrigo Reyes Mugüerza?

Rodrigo Reyes Mugüerza tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por el ITESM y una maestría en Administración Pública y Política Económica por la London School of Economics.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas (Ig: @rodrigoreyesmuguerza)

¿En qué ha trabajado Rodrigo Reyes Mugüerza?

Rodrigo Reyes Mugüerza ha tenido una amplia trayectoria en el ámbito público y en la política, destacando cargos como: