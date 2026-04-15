La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue incluida nuevamente en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista TIME en su edición 2026, dentro de la categoría de líderes globales.

El perfil de la mandataria fue escrito por el periodista británico Ioan Grillo, quien trazó un retrato marcado por la complejidad del contexto que ha enfrentado durante su primer año completo en el poder:

Presiones políticas internas

Tensiones con Estados Unidos

Crimen organizado

“Estos logros la convirtieron en una de las líderes más populares de la región y en un ejemplo de éxito al combinar populismo con pragmatismo.” Ioan Grillo

Ioan Grillo describe a Sheinbaum: presión “por todos los frentes”

En su texto para el TIME 100 2026, Ioan Grillo subraya que Sheinbaum asumió la presidencia en un entorno adverso, con presiones “por todos los frentes”, incluyendo amenazas de aranceles y escenarios de intervención por parte de Estados Unidos, así como la violencia de los cárteles en territorio nacional.

Frente a este panorama, el periodista británico destaca que la respuesta de la presidenta mexicana fue una “lección de diplomacia”, al optar por una estrategia que combina firmeza en se2guridad con contención política en el ámbito internacional.

“La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum comenzó su primer año completo en el cargo bajo presión de todos lados. Donald Trump, entonces presidente electo de Estados Unidos, había amenazado con imponer aranceles a México y lanzar ataques militares estadounidenses en su territorio.” Ioan Grillo

Grillo también enfatiza las acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el crimen organizado, como el desmantelamiento de laboratorios, la captura de líderes criminales y su entrega a autoridades estadounidenses.

Estas medidas, señala, contribuyeron a evitar una intervención más agresiva por parte de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, resalta que la mandataria ha mantenido un discurso moderado en defensa de la soberanía mexicana, evitando confrontaciones directas pese a la presión externa.

“La respuesta de Sheinbaum a la ofensiva fue una lección de diplomacia. Golpeó con dureza a los cárteles, allanando laboratorios, transfiriendo a los cabecillas a custodia estadounidense y deteniendo al capo “El Mencho”, lo que ayudó a evitar una intervención estadounidense más agresiva.” Ioan Grillo

Sheinbaum, entre los líderes más influyentes del mundo

La inclusión de Claudia Sheinbaum en el listado del TIME 100 la coloca junto a figuras como:

Esto ha consolidando a Claudia Sheinbaum su papel como una de las líderes más relevantes en el escenario internacional.

Se trata de la segunda ocasión consecutiva en que aparece en este ranking, lo que refuerza la narrativa de su creciente influencia global en medio de un contexto geopolítico complejo.

Más allá del reconocimiento, el texto de Ioan Grillo perfila a Claudia Sheinbaum como una líder que ha tenido que gobernar bajo presión constante, equilibrando decisiones de alto impacto en seguridad con una estrategia diplomática que ha evitado mayores conflictos internacionales.