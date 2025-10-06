Sanae Takaichi podría hacer historia en Japón, al convertirse en la primera ministra tras la renuncia de Shigeru Ishiba, algo inédito en el país.

Esto sería cuestión de tiempo, ya que Sanae Takaichi ganó la votación del Partido Liberal Demócrata (PLD), gobernante de Japón actualmente.

¿Quién es Sanae Takaichi?

Sanae Takaichi es una política japonesa nacida en la prefectura de Nara.

Actualmente es la presidenta del Partido Liberal Democrático de Japón, tras derrotar a Shinjirō Koizumi.

Ha sido militante del PLD desde 1996, siendo una de sus miembros más veteranas en la actualidad.

Sanae Takaichi (The Japan Times)

¿Qué edad tiene Sanae Takaichi?

Sanae Takaichi nació el 7 de marzo de 1961, actualmente tiene 64 años de edad.

¿Quién es el esposo de Sanae Takaichi?

Sanae Takaichi está casada con Taku Yamamoto, también militante del PLD.

Se casaron en 2004, se divorciaron en 2017 y se volvieron a casar en 2024.

¿Qué signo zodiacal es Sanae Takaichi?

Al haber nacido el 7 de marzo, Sanae Takaichi es del signo de piscis.

Dado que en Japón se rigen por el horóscopo chino, al nacer en 1961, sería del signo del buey.

¿Cuántos hijos tiene Sanae Takaichi?

Sanae Takaichi no tiene hijos propios; no obstante, junto con Taku Yamamoto, tiene 3 hijastros.

¿Qué estudió Sanae Takaichi?

Sanae Takaichi tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Kobe.

Además de graduarse del Instituto Matsushita de Gobierno y Administración,

¿En qué ha trabajado Sanae Takaichi?

En 1987, Sanae Takaichi se mudó a Estados Unidos para trabajar con el partido demócrata al lado de Patricia Schroeder en el congreso.

En 1989, fue presentadora en la cadena pública TV Asahi. En 1992 creó el Consorcio Kansai Hi-Vision, siendo su presidenta.

En 1993, Takaichi fue candidata independiente para la Cámara de Representantes de Japón, por la Prefectura del distrito de Nara, ganando por mayoría de votos.

Se unió al grupo de los liberales del PLD, dirigido por Koji Kakizawa, que se posteriormente sería el Partido Frontera Nueva.

Tras la disolución de este partido, se unió formalmente al PLD y en su facción Seiwakai.

Durante su carrera ha desempeñado los siguientes cargos:

Ministra para Okinawa y Asuntos de los Territorios del norte

Ministra de Ciencia y Política de Tecnología

Ministra de Innovación

Ministra de Asuntos de Juventud e Igualdad de Género

Ministra de Seguridad Alimentaria

Ministra de Comunicaciones y Asuntos Internos

Ministra de Seguridad Económica

¿Cuáles son las propuestas de Sanae Takaichi?

Sanae Takaichi es conocida por tener una postura conservadora, como gran parte de los políticos de Japón de la actualidad.

Ha propuesto una expansión económica criticando fuertemente al Banco Central y una narrativa de reconstrucción partidista.

Además no ha dudado en criticar a los gobiernos de China y Corea del Sur, afirmando la soberanía nacional, lo que ha llevado a tensiones entre los tres gigantes de Asia.

Asimismo defiende a la familia tradicional y está en contra de tener a una mujer en el trono imperial de Japón.

Sanae Takaichi se convertiría en la primera ministra de Japón

El pasado 4 de octubre, Sanae Takaichi ganó la presidencia del Partido Liberal Demócrata (PLD), el cual rige actualmente a Japón.

Dejando en el camino a Shinjirō Koizumi, reformista miembro del mismo partido.

Con esto se espera que Sanae Takaichi asuma el puesto de primera ministra de Japón a mediados del mismo mes de octubre.

De acuerdo a las leyes japonesas, el presidente del partido gobernante se nombrado automáticamente primer ministro del país.

Esta fue la segunda vez que presentó su candidatura a la presidencia del partido, en 2024 perdió ante Shigeru Ishiba, quien renunció a finales de 2025.