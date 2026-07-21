Jorge Luis Ponce, director de Academia Militarizada Doenitz en en Ciudad Madero, Tamaulipas, explicó que Dafne Zapata -menor que se encontraba bajo su cuidado- murió tras sufrir un desmayo mientras se bañaba.

Según su testimonio, la adolescente de 13 años ya presentaba síntomas de debilidad y fatiga un día antes, por lo que fue evaluada por un médico que solo recomendó reposo absoluto.

Jorge Luis Ponce aclara que las lesiones visibles en el rostro de Dafne Zapata fueron producto de una caída accidental previa debido a su falta de fuerzas y aseguró que la institución colabora con la Fiscalía para esclarecer los hechos.

Jorge Luis Ponce, director de Academia Militarizada Doenitz, niega que Dafne Zapata sufrió abusos

El director de la Academia Militarizada Doenitz, Jorge Luis Ponce Ortega, ha negado categóricamente las acusaciones de abuso y maltrato físico dentro de la institución tras la muerte de Dafne Zapata.

🚨“Fue una situación lamentable”: el director del Colegio Militarizado Doenitz, Jorge Luis Ponce, sostuvo que Dafne Zapata ya presentaba síntomas de debilidad y un desvanecimiento desde un día antes de su fallecimiento durante un campamento de verano.



Afirmó que fue valorada por… pic.twitter.com/MZJ4XVNhuY — Azucena Uresti (@azucenau) July 21, 2026

Jorge Luis Ponce Ortega calificó como una “mentira” los testimonios de exalumnos que denunciaron golpes con mosquetones, encierros en jaulas o agresiones físicas como método disciplinario.

El director sostuvo que la academia es una escuela privada y no un cuartel o una prisión.

“Nosotros no somos una cárcel para estar castigando a los niños de esa manera” Jorge Luis Ponce, director de Academia Militarizada Doenitz

Aseguró que los jóvenes acuden al campamento para “divertirse y aprender valores”, así como para realizar actividades deportivas, recreativas y de convivencia.

Respecto a los hematomas en los labios que la madre de Dafne denunció, el director afirmó que se debieron a una caída accidental ocurrida un día antes del fallecimiento, cuando la menor supuestamente se desvaneció por debilidad y se golpeó contra el piso.

Ante el certificado de defunción que señala asfixia por sumersión como causa de muerte, Ponce sugirió que la menor pudo haberse asfixiado con sus “propios líquidos” (como vómito o fluidos internos) al desmayarse en la regadera, y no por ahogamiento con agua natural.

Reiteró que, debido a que Dafne se sentía débil desde el día anterior, se le había indicado permanecer en reposo total.

“Ya no le pedimos hacer nada de nada, más que estar acostada y comer” Jorge Luis Ponce, director de Academia Militarizada Doenitz

Jorge Luis Ponce Ortega señaló que la institución está colaborando con las autoridades y ofreció a la familia reembolsar el depósito del campamento, argumentando que la menor solo estuvo allí cuatro días.

Jorge Luis Ponce, director de Academia Militarizada Doenitz, asegura que previo a su muerte Dafne Zapata se encontraba guardando reposo

Jorge Luis Ponce Ortega sostuvo que la Academia Militarizada Doenitz no tuvo responsabilidad por maltrato, asegurando que la muerte de Dafne Zapata fue un evento repentino derivado de un malestar previo.

Afirmó que Dafne se encontraba bañándose la noche del 16 de julio cuando se desvaneció de forma repentina y ya no despertó.

Puntualizó que se habló a la ambulancia, pero los paramédicos ya no pudieron hacer nada por ella.

Aseguró que un día antes de morir, la menor manifestó sentirse débil y cansada, por lo que fue llevada a un médico que supuestamente no detectó anomalías y solo recomendó reposo.

Jorge Luis Ponce Ortega enfatizó que durante su último día de vida, a Dafne no se le pidió realizar ninguna actividad física; únicamente debía estar acostada y comer.

Aclaró que él no se encontraba en el plantel al momento del desvanecimiento, sino que estaba en su casa y fue notificado por el personal encargado.