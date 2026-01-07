Jacob Frey es un político estadounidense que ha tejido una carrera que combina derecho civil, activismo comunitario y política local. Conoce todo acerca de su trayectoria y vida personal

¿Quién es Jacob Frey?

Jacob Lawrence Frey es un político, abogado y funcionario público estadounidense que actualmente se desempeña como alcalde de Minneapolis, Minnesota. Frey fue elegido por primera vez para el cargo en el 2017 y desde entonces ha sido reelegido en dos ocasiones.

¿Qué edad tiene Jacob Frey?

Jacob Frey nació el 23 de julio de 1981 en Oakton, Virginia, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 44 años.

¿Jacob Frey tiene esposa?

Sí, desde el 2016 está casado con Sarah Clarke, a quien conoció mientras trabajaba en actividades de organización comunitaria en Minneapolis. Sin embargo, del 2010 al 2014 estuvo casado con Michelle Lilienthal.

Jacob Frey ha sido elegido como alcalde de Minneapolis en tres ocasiones (Ig: @jacobfrey1)

¿Qué signo zodiacal es Jacob Frey?

Al haber nacido el 23 de julio, Jacob Frey es Leo, signo de fuego que es reconocido por su liderazgo y habilidades para hacerse notar con facilidad.

¿Jacob Frey tiene hijos?

Sí, en el 2020 le dio la bienvenida a su primera hija y en el 2025 a su segunda hija, quien tiene aproximadamente 5 meses de edad.

¿Qué estudió Jacob Frey?

Jacob Frey estudió Gobierno (Bachelor of Arts) en el College of William & Mary, donde obtuvo una beca deportiva por atletismo.

Más tarde obtuvo su título de Juris Doctor en Derecho en la Villanova University School of Law.

¿En qué ha trabajado Jacob Frey?

La trayectoria de Jacob Frey combina derecho, activismo comunitario y política. Antes de ser alcalde se desempeñó como: