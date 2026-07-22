Rosalía es criticada por compartir un video de Mía Khalifa en TikTok donde utilizó su canción para hablar de la derrota de Argentina.

Mia Khalifa compartió un video en TikTok donde usa la canción “La Perla” de Rosalía con la frase: “Como suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, haciendo referencia a la victoria de España en el Mundial 2026.

La cantante compartió este video en su cuenta de TikTok, lo cual indignó a sus fans argentinos ya que aseguran que se burló de la derrota de su selección.

Rosalía enfrenta críticas por compartir video de Mia Khalifa en TikTok

Minutos después de compartir el video de Mia Khalifa, Rosalía lo borró de su cuenta de TikTok, pero sus fans argentinos ya se habían percatado.

¿Y por qué se indignaron los argentinos? La canción ‘La Perla’ habla de una persona que vive de las apariencias, que no es confiable y es egocentrista.

“La decepción local, rompe corazones nacional, terrorista emocional, el mayor desastre mundial” Estrofa de La Perla utilizada por Mia Khalifa para burlarse de Argentina

Mia Khalifa asegura que la “perla” del Mundial 2026 era Argentina, lo cual desató la ira de sus aficionados.

Tras compartir este video, los argentinos consideran que Rosalía se burló de su selección.

Rosalía no se ha pronunciado por la polémica con Argentina, pero sus fans consideran que compartió el video de Mi Khalifa porque usaba su canción.

Argentinos piden cancelar conciertos de Rosalía en el Movistar Arena

Rosalía ofrecerá cuatro concierto en Argentina en los primeros días de agosto, pero sus detractores han pedido que cancelen los eventos.

Los argentinos han llenado las redes sociales de Rosalía de reproches y muchos piden que no asistan a sus conciertos.

Algunos sugieren organizarse para exigir que cancelen los conciertos de Rosalía en Argentina y otros piden que los que ya compraron boletos pidan su reembolso.

“La única perla sos vos” y “Ya quiero ver tus conciertos vacíos en Argentina”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales de Rosalía.

Fans de otros países de Rosalía no dudaron en defenderla y pidieron que la cantante mejor visite sus países en lugar de Argentina.