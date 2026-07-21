Isaac del Toro volvió a la bicicleta para la Etapa 16 del Tour de Francia 2026, la única contrarreloj individual en la competencia en la que terminó en quinto lugar.

El ciclista mexicano fue de los últimos en arrancar el recorrido de 26 kilómetros, poco después de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México.

Tras cruzar la meta en la Etapa 16, Isaac del Toro se mantiene en tercer lugar del Tour de Francia y en poder del maillot blanco.

Tadej Pogacar, virtual ganador del Tour de Francia 2026, quedó segundo en la contrarreloj del martes atrás de Remco Evenepoel.

Isaac del Toro no desentona en la contrarreloj de la Etapa 16

Isaac del Toro enfrentó la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026 con el objetivo de no perder posiciones en la clasificación general.

Además, mantener el maillot blanco era otro de los retos de Isaac del Toro en el inicio de la última semana del Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro (Anne-Christine POUJOULAT / AFP / AFP)

¿Cómo quedó la clasificación general tras la Etapa 16 en el Tour de Francia 2026?

Tras la Etapa 16, Tadej Pogacar se mantiene al frente de la clasificación general en el Tour de Francia 2026, en la que Isaac del Toro se ubica en tercer lugar.

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro Paul Seixas Juan Ayuso

Isaac del Toro sigue con el maillot blanco en su poder

Después de la Etapa 16 del Tour de Francia, Isaac del Toro se mantiene como líder en la clasificación del maillot blanco, al mejor corredor joven.

Así va la clasificación general por el maillot blanco:

Isaac del Toro | 04h 23′ 15′' Paul Seixas | a 20′' Juan Ayuso | a 02′ 31′

Perfil y recorrido de la Etapa 17 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 17 este miércoles 22 de julio, en la que Isaac del Toro buscará seguir en los primeros lugares.

La Etapa 17 del Tour de Francia 2026 se disputa de Chambéry a Voiron con una distancia de 174,7 kilómetros.

La Etapa 17 es de transición orientada a los velocistas es la media montaña, y los últimos 35 kilómetros son llanos o en descenso.