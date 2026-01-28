Xi Jinping es el máximo líder político de China y una de las figuras más influyentes del escenario internacional. Ocupa de manera simultánea los cargos de presidente de la República Popular China, secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, lo que le otorga control absoluto sobre el Estado, el partido y las Fuerzas Armadas.

Desde su llegada al poder, su administración se ha caracterizado por una profunda centralización del poder, una amplia campaña anticorrupción, el impulso del megaproyecto geopolítico de la Franja y la Ruta, así como un giro más firme y confrontativo frente a Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados.

¿Quién es Xi Jinping?

Xi Jinping es un político chino perteneciente a la élite conocida como los “príncipes rojos”, hijos de veteranos revolucionarios del Partido Comunista. Es hijo de Xi Zhongxun, uno de los fundadores de la República Popular China.

Su carrera se formó desde la base del Partido Comunista, primero en zonas rurales y posteriormente en cargos administrativos y de gobierno en distintas provincias estratégicas. A lo largo de décadas, Xi construyó una reputación como operador disciplinado, pragmático y leal al partido, lo que lo llevó a convertirse en el líder supremo del país.

En 2023 obtuvo un tercer mandato histórico, posible tras la eliminación del límite de reelección presidencial, consolidando un poder personal sin precedentes desde Mao Zedong y asegurando su permanencia en el cargo al menos hasta 2028.

¿Qué edad tiene Xi Jinping?

Xi Jinping nació el 15 de junio de 1953 en Pekín, China. A inicios de 2026 tiene 72 años.

¿Quién es la esposa de Xi Jinping?

Xi Jinping está casado con Peng Liyuan, una reconocida cantante de ópera y figura pública en China. Ha desempeñado un papel activo como primera dama, especialmente en diplomacia cultural y campañas de salud pública.

¿Qué signo zodiacal es Xi Jinping?

Al haber nacido el 15 de junio, Xi Jinping es Géminis, signo que se asocia con adaptabilidad, estrategia y habilidad para la comunicación en entornos complejos.

¿Xi Jinping tiene hijos?

Xi Jinping y Peng Liyuan tienen una hija, Xi Mingze, nacida el 25 de junio de 1992. Ha mantenido un perfil extremadamente discreto y ha estudiado en el extranjero, alejada de la exposición pública y política.

¿Qué estudió Xi Jinping?

Xi Jinping estudió Ingeniería Química en la Universidad Tsinghua, una de las instituciones académicas más prestigiosas de China.

Posteriormente cursó estudios de posgrado en teoría marxista y educación ideológica, reforzando su perfil político e ideológico dentro del Partido Comunista.

¿En qué ha trabajado Xi Jinping?

Xi Jinping ha desarrollado toda su trayectoria dentro del Partido Comunista de China, desde cargos locales hasta la cúspide del poder nacional:

Años 80–90: Funcionario local y cuadros del PCCh en la provincia de Fujian, donde adquirió experiencia administrativa y política.

2000–2003: Gobernador de Fujian, con énfasis en desarrollo económico y estabilidad social.

2003–2007: Secretario del Partido Comunista en Zhejiang, una de las provincias más dinámicas del país.

2007: Secretario del PCCh en Shanghái, paso clave para su proyección nacional.

2007–2012: Miembro del Comité Permanente del Buró Político y vicepresidente de China.

Desde 2012: Secretario general del Partido Comunista de China, inicio de la llamada “nueva era”.

Desde 2013: Presidente de la República Popular China.

Desde 2012–2013: Presidente de la Comisión Militar Central, jefe supremo del Ejército Popular de Liberación.

En 2026, su agenda está marcada por el arranque de un nuevo plan quinquenal, enfocado en crecimiento económico de “alta calidad”, innovación tecnológica, autosuficiencia industrial, seguridad nacional y fortalecimiento del papel de China como potencia global.