Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, instó al gobierno de Donald Trump para que evite lanzar amenazas que sugieran la posibilidad de que Estados Unidos buscaría la anexión de Groenlandia.

Ante esto, Mette Frederiksen ha buscado el respaldo de líderes europeos, además de advertir que si Estados Unidos se apodera de Groenlandia, podría significar el fin de la OTAN.

Pero, ¿quién es Mette Frederiksen? Te contamos lo que sabemos acerca de la actual primera ministra de Dinamarca.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca (Mette Frederiksen / FB)

¿Quién es Mette Frederiksen? La primera ministra de Dinamarca

Mette Frederiksen es la primera ministra de Dinamarca, cargo que ocupa desde junio de 2019.

Es también la líder del Partido Socialdemócrata de su país desde 2015, reconocida por ser la persona más joven en asumir la jefatura de gobierno danés en la historia.

Mette Frederiksen es reconocida por su postura tajante al afirmar que Estados Unidos “no tiene ningún derecho a anexar” Groenlandia.

En agosto de 2025, Frederiksen emitió una disculpa oficial histórica en nombre del gobierno de Dinamarca, por los abusos cometidos contra mujeres groenlandesas en las décadas de los 60’s y 70’s.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca (Mette Frederiksen / FB)

¿Qué edad tiene Mette Frederiksen?

Mette Frederiksen nació el 19 de noviembre de 1977, por lo que actualmente tiene 48 años de edad.

¿Quién es el esposo de Mette Frederiksen?

Mette Frederiksen está casada actualmente con el cineasta danés Bo Tengberg, con quien contrajo matrimonio en 2020.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, y su esposo, Bo Tengberg (Mette Frederiksen / FB)

¿Qué signo zodiacal es Mette Frederiksen?

Mette Frederiksen nació un 19 de noviembre , por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Mette Frederiksen?

Mette Frederiksen tiene dos hijos, Ida Feline y Magne , fruto de su primer matrimonio con Erik Harr.

¿Qué estudió Mette Frederiksen?

Mette Frederiksen cuenta con la Licenciatura en Ciencias Sociales por la Universidad de Aalborg.

Asimismo, tiene una Maestría en Estudios Africanos por la Universidad de Copenhague.

¿En qué ha trabajado Mette Frederiksen?

Mette Frederiksen ha desempeñado una larga carrera entre el servicio privado y público de Dinamarca, destacando:

consultora para la Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO)

Congresista en el Parlamento danés en 2001

Ministra de Empleo (2011–2014)

Ministra de Justicia (2014–2015)

Presidenta del Partido Socialdemócrata.

Primera Ministra de Dinamarca desde el 27 de junio de 2019