Joe Biden tuvo una participación complicada durante el debate con Donald Trump, por lo que se plantea sustituir su candidatura en las elecciones Estados Unidos 2024 y Gavin Newsom es uno de los posibles sustitutos.

Gavin Newsom, actual gobernador de California, podría ser nombrado el candidato oficial del Partido Demócrata en la convención nacional que se va a desarrollar en Chicago el próximo agosto.

Por ello, aquí te decimos quién es Gavin Newsom, así como:

edad

signo del zodiaco

familia

último grado de estudios

trayectoria y más

¿Quién es Gavin Mewsom?

Gavin Newsom, cuyo nombre completo es Gavin Christopher Newsom es originario de San Francisco, Estados Unidos.

Newsom, posible sustituto de Joe Biden como candidato a la presidencia de Estados Unidos es un empresario, presentador, escritor y político estadounidense.

Actualmente se desempeña como el 40.° gobernador de California, cargo que tiene desde el 7 de enero de 2019.

¿Cuántos años tiene Gavin Newsom?

Gavin Newsom nación el 10 de octubre de 1967 en San Francisco, y actualmente tiene 56 años de edad.

¿Cuál es el signo del zodiaco de Gavin Newsom?

El cumpleaños de Gavin Newsom es el 10 de octubre, por lo que e político estadounidense nació bajo el signo del zodiaco de libra.

¿Quién es la esposa de Gavin Newsom?

Gavin Newsom está casado con la documentalista y actriz estadounidense Jennifer Siebel Newsom de 50 años.

Jennifer Siebel Newsom, es directora, escritora y productora de la película Miss Representation (2011) y de The Mask You Live In (2015).

¿Gavin Newsom tiene hijos?

Gavin Newsom y Jennifer Siebel Newsom tienen juntos 4 hijos menores de edad.

Sus nombres son:

Montana Hunter Brooklynn Dutch

¿Cuál es el último grado de estudios de Gavin Newsom?

El último grado de estudios de Gavin Newsom es el de Bachiller Universitario en Ciencias Políticas por la Universidad de Santa Clara.

Tras graduarse, incursionó como empresario, entre los que destacó administrador de hoteles.

¿Cuál es la trayectoria de Gavin Newsom?

La carrera política de Gavin Newsom inició en 1996, cuando se desempeñó en la Comisión de Estacionamiento y Tráfico del alcalde de San Francisco, Willie Brown.

En 1997, Brown nombró a Newson miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco para reemplazar una vacancia; este cargo lo mantuvo en los años 1998, 2000 y 2002.

Para el 2003, fue electo para alcalde de San Francisco cuando tenía 36 años, lo que lo convirtió en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo; fue reelecto para el cargo en 2007.

En 2010, ganó la elección para vicegobernador durante la gobernatura de Jerry Brown, cargo para el que fue reelecto en 2014 y en 2019 fue electo gobernador de California y reelecto en 2022.