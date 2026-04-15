Otra vez, Claudia Sheinbaum aparece en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time. Lo más relevante es que en la categoría de líderes —hay también artistas, innovadores, etcétera—, ella ocupa el segundo lugar, solo superada por el papa León XIV, y mejor ubicada que Donald Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el resto de gobernantes globales considerados por la publicación.

Nada mal para alguien que gobierna pésimamente, como dice la comentocracia nacional en sus columnas y reportajes. ¿Nada mal? Extraordinariamente bien para una presidenta que, según los expresidentes Zedillo y Calderón, no da una. Son personajes que hablan por pura envidia: pagaron decenas de millones de dólares a medios extranjeros y nunca lograron el reconocimiento de Claudia; ni siquiera una fracción mínima de ese prestigio.

Vaya éxito el de nuestra presidenta; no sé ahora cómo van a atacarla la oposición y la derecha, tan dolidas por la pérdida de privilegios con la 4T.

En fin, es un gran logro para México lo que hace una mujer como Claudia Sheinbaum que, dicen, no sabe comunicar. Lo afirman estrategas mediáticos que ofrecen sus diagnósticos terribles para que los contrate el gobierno federal, sin entender que la 4T no paga expertos en campañas de mercadotecnia ni derrocha recursos en despachos de relaciones públicas de Nueva York.

Más que felicitar a Claudia Sheinbaum, hay que felicitar a México por tener una presidenta del mayor nivel mundial .

En Francia, el nuevo fenómeno del ciclismo, Paul Seixas, empieza a ser considerado un asunto de Estado; es decir, un patrimonio de esa nación que debe ser protegido. Así, con ese patriotismo, trata el presidente Macron al joven deportista de 19 años de edad.

Si en nuestros medios de comunicación y en la oposición mexicana —lo mismo en la clase empresarial— hubiese patriotismo, en vez de intentar lastimar cada día el muy sólido prestigio de alcances globales de la presidenta Sheinbaum, se le cuidaría como un valiosísimo recurso de la nación que debe ser protegido de cualquier amenaza.