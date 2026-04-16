Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de mantenerse “siempre cerca de la gente” tras aparecer por segunda ocasión en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time en 2026.

“Estar siempre cerca de la gente, para eso gobernamos. Atender al pueblo de México, mientras no nos desviemos de eso, va a haber apoyo, porque es lo que está mostrando en todo caso esta revista” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México es la única líder latinoamericana incluida en la categoría “Leaders” de TIME 100 2026, reconocimiento que destaca su manejo diplomático y estrategia contra la violencia del narcotráfico.

Durante la conferencia mañanera del 16 de abril de 2026, Sheinbaum subrayó que “no hay divorcio entre pueblo y gobierno”, consolidando su imagen de cercanía.

Sheinbaum destaca cercanía: “no hay divorcio entre pueblo y gobierno”

La inclusión en la revista TIME100 2026 de las personas más influyentes, resalta el manejo diplomático de Claudia Sheinbaum ante presiones internacionales y su estrategia contra la violencia del narcotráfico, posicionándola como una de las figuras políticas más relevantes a nivel global.

“Esa fuerza con el pueblo la vamos a mantener siempre mientras no traicionemos, siempre consultando al pueblo y estando cerca” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Es por eso que durante la conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum reafirma que “no hay divorcio entre pueblo y gobierno”, pues la fuerza se las da el pueblo.

Esto reafirmando que su prioridad continúa siendo escuchar y atender las necesidades de los mexicanos, manteniendo el principio de estar cerca de las personas:

Este reconocimiento internacional llega para consolidar la imagen de Claudia Sheinbaum como líder cercana, accesible y comprometida con las causas sociales.

La mandataria suma esta aparición a su historial, tras haber sido incluida también en ediciones anteriores de la prestigiosa lista de TIME.