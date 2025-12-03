La presidenta Claudia Sheinbaum envió la terna de las 3 mujeres aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR) para su discusión hoy, 3 de diciembre.

Si bien Claudia Sheinbaum no compartió quiénes integran la terna que envió, más tarde la se reveló el documento que comparte quiénes son las propuestas que se van a discutir.

Se trata de:

Terna de Claudia Sheinbaum a la FGR (Especial)

Te contamos quiénes son las 3 mujeres que Claudia Sheinbaum eligió para formar parte de la terna para encabezar la FGR; una de ellas será la nueva fiscal general.

¿Quién es Ernestina Godoy? Mujer parte de la terna de Sheinbaum a la FGR

Ernestina Godoy Ramos renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia para tomar posesión como encargada de despacho de la FGR tras la salida de Alejandro Getz Manero.

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, dedicó los primeros años de su carrera a defender a grupos marginados a través de una organización de abogadas.

Ernestina Godoy, aspirante a encabezar la FGR (Ernestina Godoy/ Facebook)

En el año 2000 fue invitada por AMLO para ser la directora Jurídica y de Asuntos Legislativos de la Consejería Jurídica.

Ernestina Godoy ha ocupado diversos cargos públicos, como diputada local y federal, así como fiscal de la Ciudad de México, durante el mandato de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.

¿Quién es Maribel Bojorges Beltrán? Mujer parte de la terna de Sheinbaum a la FGR

Maribel Bojorges Beltrán, licenciada en Derecho por la UNAM y catedrática, se ha desempeñado en el ámbito judicial la mayor parte de su carrera.

A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como fiscal desconcentrada y subprocuradora de averiguaciones en la CDMX.

Maribel Bojorges Beltrán, aspirante a encabezar la FGR (@bojorgesmaribel04 / Instagram )

Asimismo, fue directora general de la PGR y abogada investigadora de la Embajada de Estados Unidos en México.

Actualmente, Maribel Bojorges Beltrán trabaja en la Coordinación General de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

¿Quién es Luz María Zarza Delgado? Mujer parte de la terna de Sheinbaum a la FGR

Luz María Zarza Delgado es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, con una maestría y un doctorado en Derecho por la UNAM.

Ex directora Jurídica de Pemex, también se ha desempeñado como catedrática en universidades como el Tecnológico de Monterrey y la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México.

Luz María Zarza Delgado, aspirante a encabezar la FGR (@zarzaluzmaria / Instagram )

Además, en el ámbito público ha ostentado cargos como: