Ante la divulgación de la terna de Claudia Sheinbaum para la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), la oposición criticó su contenido, pues incluye a Ernestina Godoy.

De acuerdo con el vocero de la bancada del PAN en el Senado, “sabemos el final” y resaltó que será la ex consejera jurídica quien termine siendo ratificada al frente de la FGR.

Por su parte, Manuel Añorve, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores, resaltó que su grupo parlamentario votó en contra de la lista enviada a Claudia Sheinbaum porque “no hubo un procedimiento claro”.

Morena construyó la narrativa para que Ernestina Godoy sea la nueva titular de la FGR, acusa oposición

De acuerdo con Raymundo Bolaños del PAN, el resultado está definido “desde la renuncia del fiscal Gertz” y criticó que Morena sólo construyó la narrativa que lleve a la designación de Ernestina Godoy como titular de la FGR.

“Todos los propuso Morena. Esto es como una novela de carácter circular donde sabemos el final y hoy lo que está haciendo Morena es construir toda la narrativa que lleve a ese final que están esperando…la elegida será Ernestina Godoy” Raymundo Bolaños, senador del PAN

Por su parte, Manuel Añorve del PRI destacó que el 2 de diciembre dieron su posicionamiento en contra de la lista aprobada y enviada a Claudia Sheinbaum “porque todos los perfiles, ni siquiera cuidaron esa forma, son de la 4T”.

“Es obvio que está ella… va a aparecer en la terna. Todo está confeccionado para que aparezca en la terna” Manuel Añorve, diputada del PRI

Por su parte, la diputada Marcela Guerra aseguró que “todo Mexico” sabe que Ernestina Godoy es quien terminará al frente de la FGR; sin embargo, aclaró que le dará el beneficio de la duda.

En otro sentido, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, aseguró que con la llegada de una nueva fiscal, aún cuando no se Ernestina Godoy fuera elegida, “pasamos a no tener fiscal a no tener fiscalía”.

¿Quiénes son las mujeres de la terna de mujeres de Sheinbaum a la FGR?

Claudia Sheinbaum resaltó que es tiempo de mujeres, por lo que su terna serán 3 las aspirantes que serán discutidas para la titularidad de la FGR.

Si bien Claudia Sheinbaum no compartió quiénes integran la terna que envió, más tarde la se reveló el documento que comparte quiénes son las propuestas que se van a discutir.

Se trata de: