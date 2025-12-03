La organización global, Internacional Socialista, expulsó al Partido Revolucionario Internacional (PRI), por culpa de las acciones que ha llevado a cabo la dirigencia tricolor a cargo de Alejandro Moreno .

El 3 de noviembre, Internacional Socialista informó que debido a las “acciones” que ha efectuado la dirigencia, en referencia a Alejandro Moreno, se resolvió expulsar al PRI de la organización.

Luego de casi 30 años de formar parte de la Internacional Socialista, el PRI quedó oficialmente expulsado de la organización debido a las “acciones” que ha realizado la dirigencia tricolor.

La expulsión del PRI, se determinó luego de que se celebró a finales del mes de noviembre de 2025, un consejo en Malta, durante el cual se analizó la integración del partido mexicano.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI (Graciela López Herrera )

Derivado de la revisión de la actuación que ha tenido el Revolucionario Institucional durante los últimos años, la Internacional Socialista resolvió que dichas acciones no concuerdan con la organización.

Con respecto a ello, se informó que el grupo en el que se aglomeran 132 partidos políticos de todo el mundo, dictaminó que la dirigencia del PRI ha actuado contra el código de ética.

¿Por qué Internacional Socialista expulsó al PRI? Esto se sabe

Si bien no hay detalles sobre los motivos que orillaron la expulsión del tricolor, medios citan la pelea a golpes que Alejandro Moreno sostuvo con el senador, Gerardo Fernández Noroña , como posible razón.

No obstante, también ha trascendido que la dirigencia del PRI ha sido vista como problemática en la Internacional Socialista, porque recientemente expresó su inconformidad con procesos internos.

Alejandro Moreno (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

En específico, se reporta de manera extraoficial, el tricolor se manifestó en contra de la elección del presidente del comité para América Latina en el mes de febrero de 2025 en un congreso en Madrid.

El caso se refiere a una acusación que lanzó el PRI por una presunta “carencia de legitimidad” en la designación de Miguel Vargas Maldonado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para el cargo.

Hasta el momento ni Alejandro Moreno ni ningún otro integrante u órgano interno del partido se ha pronunciado con respecto a la decisión de expulsión que determinó la Internacional Socialista.