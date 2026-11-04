El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó los avances que se han realizado en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a casi un año de su implementación.

Claudia Sheinbaum resaltó que el Plan Michoacán fue promovido tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, pero también por el incremento de delitos como la extorsión.

El informe, presentado desde la mañanera del 4 de noviembre, fue desglosado por:

Plan Michoacán: Rosa Icela Rodríguez resalta Ferias del Bienestar

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, “por primera vez 53 dependencias del gobierno federal llegaron a todos los municipios de Michoacán”.

En este sentido, destacó que, a casi un año del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se realizaron 115 ferias de Bienestar, donde se realizaron un millón 120 mil 664 trámites servicios.

Asimismo, destacó los 13 programas de “Sí al desarme, sí a la paz”, donde se obtuvieron 673 armas de fuego como:

armas cortas: 187

granadas: 228

cargadores: 672

armas: 258

cartuchos: 41 mil 891

morteros: 3

juguetes intercambiados: 4 mil 441

Además, destacó la realización de Tianguis del Bienestar con los que se benefició a 268 localidades con la entrega de 2 millones 2 34 mil 313 artículos nuevos de primera necesidad.

Plan Michoacán: Luis Rosendo Gutiérrez celebra desarrollo económico con Bienestar

Luis Rosendo Gutiérrez compartió que, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se desarrolló el polo de desarrollo económico con bienestar con el inicio de obras en materia agroindustrial y automotriz.

En este sentido, se iniciará en noviembre con la construcción del Parque Industrial Bajío en Zinapécuaro con una inversión de 9 mil 310 millones de pesos, para la conexión de la Carretera Federal 120.

Asimismo, se han realizado programas de fomento económico de las familias con la creación de empleos en Michoacán.

Por otra parte, señaló que se cuenta con un portafolio de inversiones con 24 proyectos por mil 337 millones de dólares con inversión de empresas como:

ArcelorMittal

Enel

Grupo Bafar

Asimismo destacó acciones como:

3 comités promotores de inversión instalados en los municipios de:

Uruapan



Lázaro Cárdenas



Apatzingán

Se publicó también la Franja Michoacán de Aguacate el 2 de mayo de 2026 para darle denominación de origen al aguacate mexicano

Ruta Logística MX 2026 con mil 677 registros de empresarios y estudiantes capacitados

Programa de Digitalización de Mipymes con 25 mil 7 empresas con pagos digitales y 30 mil Mipymes digitalizadas

Plan Michoacán: Leticia Ramírez resalta apoyo al campo de Michoacán

Leticia Ramírez, secretaria del Bienestar, destacó el apoyo al campo de Michoacán con el monitoreo del campo para mantener la certificación de agroexportación para:

Aguacate:

193 mil 183 hectáreas monitoreadas



34 mil 867 productores exportadores



2 mil 231 personas productoras incorporadas a la APEAM para el certificado de SENASICA para ml 174 cargamentos verificados y 7 mil 391 toneladas exportadas

Mango

4 mil hectáreas monitoreadas



mil 45 trampas para mosca instaladas



700 personas beneficiadas

Limón

19 mil 20 plantas certificadas

Biofábricas

15 biofábricas instaladas

También destacó una inversión de 486 millones de pesos para el programa Comercio Justo que beneficia a 9 mil 533 personas productoras de maíz; además del otorgamiento de mil 103 créditos de Cosechando Soberanía con la incorporación del mango, limón, café, caña de azúcar y berries.

Mientras que con Sembrando vida se tiene

177 mil 453 beneficiarios

451 mil 470 hectáreas incorporadas

2 millones 196 mil pesos de inversión federal en 2026

Plan Michoacán: María Luisa Albores también destaca apoyo al campo de Michoacán

María Luisa Albores, de Alimentación para el Bienestar, destacó el apoyo al campo de Michoacán para el desarrollo económico con Bienestar.

Esto con:

Acopio de maíz, con una meta inicial de 30 mil toneladas que subió a 800 mil toneladas.

Hasta el momento se ha logrado llegar 63 mil 14 toneladas con 2 mil 424 productores y productoras y una inversión de 453.7 millones de pesos; se espera una inversión total de 520 millones de pesos.

Compra de lenteja: mil 34 toneladas adquiridas entre diciembre 2025 y octubre 2026 en Coeneo y Huaniqueo a 242 personas productoras.

Plan Michoacán: Alicia Bárcena resalta producción forestal sustentable

Alicia Bárcena señaló que se busca invertir 168 .2 millones de pesos en producción forestal sustentable.

De estos, 107.1 millones de pesos serán en inversión para la producción de resina en 2026, de la siguiente forma:

Producción y materia prima de resina:

Manejo forestal y prácticas silvícolas: 39 mil 136 hectáreas y 18 millones de pesos



Restauración con especies en mil 585.2 hectáreas e inversión de 45.7 millones de pesos.



Abasto e industrialización de resina



Caminos de cosecha y centro de acopio de resina: 19.8 millones de pesos

Planta Resina de Cherán y modernización de la planta Lázaro Cárdenas: 14.6 millones de pesos

También se señala una inversión adicional de 6q.1 millones de pesos en:

Servicios ambientales en 38 ejidos: 47.8 millones de pesos

18 proyectos productivos de mujeres



13.3 millones de pesos

Impacto social en 28 mil personas beneficiadas en 140 comunidades.

Gestión de Residuos

20 centros de acopio comunitario

15 centros de transportación de residuos

98 vehículos recolectores

7 centros intermunicipales para el tratamiento integral de los residuos

Plan Michoacán: Luz Elena González refrenda plan para iluminar el estado

Luz Elena González, secretaria de Energía, compartió los avances para el plan para iluminar Michoacán y señaló que se han concluido mil 256 obras de electrificación, lo que significa un avance del 99.99%.

Estas obras benefician a 23 ,il 299 habitantes y 6 mil 313 viviendas con una inversión de 508 millones de pesos.

Asimismo, destacó el avance del 42.1% en puntos de internet, lo que significa:

453 en Tele escuelas

213 clínicas IMSS-Bienestar

100 mil 861 sims entregados a jóvenes

En colaboración con la Secretaría del Bienestar, se han instalado 11 mil 750 estufas eficientes en 23 municipios para mejorar la calidad de vida y condición de salud de las mujeres, con una inversión de 80 mil millones de pesos.

Plan Michoacán: Josefina Rodríguez celebra turismo en Michoacán

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, señaló que Michoacán ha recibido 2 millones 464 mil 985 turistas entre enero y agosto, lo que significa 10.1% más que en el mismo periodo en 2025 y un derrama de 186.2 millones de dólares.

Asimismo, destacó incremento en vuelos 13927, 2.3% más que en 2025, con más de un millón 6000 mil pasajeros.

También resaltó la realización de 4 festivales deportivos, que generaron más de 21 mil asistentes.

Por otra parte, destacó que en la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias se tiene el registro de:

31 experiencias

8 mil 555 productos de equipamiento

84 proyectos en 22 municipios

Además de las campañas permanentes de promoción como:

Campaña nacional “Michoacán se vive”

Campaña internacional” Michoacán, el Alma en México”.

Además de las campañas permanentes de promoción como:

Campaña nacional “Michoacán se vive”

Campaña internacional” Michoacán, el Alma en México”.

Proyectos de infraestructura turística

Restauración Antiguo Templo de San Juan Bautista: 35% avance

Panteón de la Isla de Janitzio; 40% avance

Infraestructura turística San Juan Parangaricutiro: 20% avance

Muelles de Janitzio y Tecuena Rehabilitación integral 40%

Millones de Yunuen y Pacanda Rehabilitación Integral: 20% avance

Señalética regional turística e inteligente: 20% avance

Plan Michoacán: Maratha Bolaños celebra certificación laboral

Marath Bolaños resaltó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha trabajado en la certificación laboral para la agroalimentación para garantizar que son centro de trabajo donde se respeta a los derechos laborales.

Al corte del 25 de octubre se han emitido 262 certificados, el 80% de ellos para exportadores; desde el 1 de noviembre se abrió una nueva convocatoria para el registro de los trabajadores.

Asimismo, se han realizado acciones como:

42 ferias de empleo en Michoacán con mil 396 personas colocadas

Ampliación del Programa de Trabajadores Agrícolas temporales México-Canadá, con 206 personas que trabajan en Canadá y 4 jornadas de vinculación laboral para identificación de perfiles

12 mil 294 jóvenes beneficiados

178 oficinas móviles de atención instaladas

Plan Michoacán: Jesús Esteva resalta trabajos en infraestructura de carreteras y caminos

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, resaltó los trabajos realizados en infraestructura de carreteras y caminos como:

Carreteras de inversión mixta: con 6 proyectos y una inversión de 41 mil 383 millones de pesos

Caminos artesanales: con 80 caminos y una inversión de 2 mil 120 millones de pesos

Conservación y modernización de carreteras federales y estatales: 223 acciones de reconstrucción, bacheo y pavimentación, con una inversión de 7 mil 19 millones de peso

Construcción de Centros Comunitarios “México imparable”

Inversión de 39 mil 79 millones de pesos

4 centros comunitarios en:

Apatzingán



Zamora



Uruapan

Plan Michoacán: Efraín Morales resalta saneamiento y recuperación de agua

Efraín Morales, director de Conagua, destacó el trabajo en “3 grandes rubros” en Michoacán.

Se trata de:

saneamiento del Lago de Pátzcuaro en el que se realizan labores de desazolve, así como:

construcción de 10 humedales

construcción de 4 espacios públicos

1 centro de vigilancia

construcción de 116 km de redes de colectores

construcción e 10 plantas de tratamiento

Asimismo, señaló que se concluyeron los trabajos de tecnificación de mil 300 hectáreas del DR 020 Morelia- Queréndaro que permitió recuperar 3.6 millones de metros cúbicos de agua.

Plan Michoacán: Leticia Ramírez resalta programas de Bienestar

Leticia Ramírez , secretaria de Bienestar destacó la inversión histórica en programas de apoyo en Michoacán.

Esto para los programas de Bienestar:

Adultos Mayores: 629 mil 99 beneficiarios con inversión de 22 mil 583 millones de pesos

Mujeres Bienestar: 136 mil 128 beneficiarios con inversión de 2 mil 264 millones de pesos

Personas con Discapacidad; 58 mil 878 beneficiarios con inversión de 926 millones de pesos

Madres trabajadoras; 14 mil 455 beneficiarios con inversión 130 millones de pesos

Sembrando Vida: 18 mol 95 beneficiarios con inversión de 830 millones de pesos

Salud Casa por Casa: 665 mil 666 beneficiarios

FAIS-Comunidades indígenas: 369 comunidades beneficiarias, con inversión de 519 millones de pesos

Estufas Eficientes de Leña: 11 mil 750 familias beneficiarias con inversión 80 millones de pesos

Bienpesca, 5 mil 758 beneficiaros con inversión de 46 millones de pesos

Producción para el bienestar; 76 mil 186 beneficiarios y una inversión de 610 millones de pesos

Fertilizantes: 77 mil 89 beneficiarios con inversión de 595 millones de pesos

La Escuela es Nuestras: 5 mil 806 planteles atendidos; inversión de mil 768 millones de pesos

Plan Michoacán: Mario Delgado celebra Beca Universal en Michoacán

Mario Delgado, titular de la SEP, señaló que todos los estudiantes de todos los niveles de todas las escuelas tienen una beca en Michoacán.

El secretario destacó que con la Beca Universal se tienen 795 mil 717 beneficiarios con un presupuesto conjunto de 5.7 mil millones de pesos.

Asimismo, señaló que se han realizado 23 acciones de 90 para combatir el rezago educativo con:

Nuevos bachilleratos tecnológicos en Morelia, Zacapu y Uruapan (3/10)

Ampliaciones (6/20)

Bachilleratos Nacionales Margarita Maza (14/60)

Lo que representan 10 mil 15 nuevos lugares y una inversión de 700.5 millones de pesos en 2026

Asimismo, se mantienen 60 nuevos programas con 7 mil estudiantes nuevos en el estado a nivel superior; con 37 proyectos en ejecución y un avance del 43% entre:

construcción

ampliación

rehabilitación

equipamiento

Plan Michoacán: Zoé Robledo avances en salud

Zoé Robledo compartió los avances en materia de salud desde las acciones del IMSS, como:

2.5 millones de vacunas aplicadas

502 mil atenciones en ferias de salud

34 mil personas atendidas en salud mental y prevención de adicciones y suicidios

3 mil 266 cirugías de cataratas en jornadas extraordinarias mil 891 aparatos funcionales entregados como bastones, sillas de ruedas y andadores

997 auxiliares auditivos enredados

2 mil 218 lentes para niñas y niños entregados

construcción de dos nuevos hospitales:

Villas del Pedregal, Morelos, con 260 camas (3% de avance)



Zitácuaro, con 90 camas (35% de avance)

Construcción de 3 Centros de Educación y Cuidado Infantil en Jiquilpan, Tarímbaro y Uruapan

Rehabilitación de hospitales:

HGZ 12 Lázaro Cárdenas



HGR 1 Charo



HGZ La Piedad

Plan Michoacán: Alejandro Svarch avances en IMSS-Bienestar

De acuerdo con Alejandro Svarch compartió las obras concluidas y los avances en materia de salud desde el IMSS-Bienestar.

En cuanto a obras concluidas destacó:

Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas de Apatzingán: Atención a adicciones y rehabilitación comunitaria, con una inversión de 41.9 millones de pesos (en operación)

Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones de Huetamo: Atención primaria y salud mental, con una inversión de 34.2 millones de pesos( en operación)

Obras en proceso:

Hospital Comunitario de Arantepacua, con 8 especialidades, 14 consultorios y 24 camas (inicio en primer trimestre de 2027)

Nuevo Servicio de hemodiálisis en el Hostal de Cherán (inicio en primer trimestre de 2027)

Hospital General de Santo Tomás (inicio de obra en 2027)

Hospital General de Lázaro Cárdenas (inicio de obra en 2027)

Plan Michoacán: Martí Batres comparte avances el ISSSTE

Martí Batres, director general del ISSSTE, compartió obras concluidas en Michoacán, así como las que se tienen en proceso.

Obras concluidas:

33 nuevos consultorios en 33 municipios

Ampliación de la Clínica hospital de Uruapan

Obras en proceso:

Clínica Hospital Cherán (15% avance)

UMF Jiquilpan ( 82% avance )

UMF Paracho (88% avance)

Hospital Vasco de Quiroga (805 avance)

Rehabilitación del 3er piso del hospital regional de Alta Especialidad Morelia (50% avance)

Obras en planeación:

Sustitución de la Clínica hospital Ricardo Flores Magón, Lázaro Cárdenas

Construcción de 3 Centros de Salud con Servicios Ampliados

Plan Michoacán: Edna Vega resalta avance de más del 23% en viviendas

Edna Vega, titular de la Sedatu compartió que se tiene una meta de 82 mil viviendas construidas en Michoacán, de las que ya se alcanzó más del 23%.

Las metas de la Sedatu en el Plan Michoacán mantienen el siguiente avance:

Construcción de viviendas nuevas: 19 mol 306 contratadas, es decir el 23.5%

Créditos de mejoramiento de vivienda: 5 mil 95 con Infonavit

Cancelación de hipotecas y constancias de finiquito de Infonavit y Fovissste: 9 mil 901

Entrega de escrituras INSUS: 5 mil 91 (la metas es de 20 mil)

Títulos de propiedad y certificados parcelarios: 8 mil 881 (meta de 40 mil)

Programa parcial de Desarrollo Urbano de la zona conurbada Lázaro Cárdenas-La Unión (65% avance)

Programa parcial de Ordenamiento Territorial del Lago de Pátzcuaro (60% avance)

Plan Michoacán: Claudia Curiel celebra avances en materia cultural

Claudia Curiel resaltó que se ha tenido una inversión de 163.6 millones de pesos en materia cultural en Michoacán, lo que representa un incremento del 2 50% respecto a 2025.

Esto para los rubros de:

Creación y formación artística con:

10 mil creadores beneficiarios



100 coros comunitarios con 5 mil 363 niñas y niños



32 festivales



600 instrumentos musicales entregados

Patrimonio con:

12 proyectos de intervención



95 mil 923 visitantes a zonas arqueológicas

Lectura con:

98 mil 600 jóvenes beneficiados con la Colección 25 para el 25 y la Ruta del Librobús



48 mil 473 personas con acceso a bibliotecas mejoradas

Plan Michoacán: Laura Itzel Castillo refrenda trabajo para el bienestar de las mujeres

Laura Itzel Castillo resaltó las acciones para el bienestar de las mujeres en Michoacán cómo:

127 centros LIBRE en operación y una inversión de 106.7 millones de pesos

40 centros con Biblioteca del FCE



13 Centros con consultorio médico



132 abogadas



101 mil 701 atenciones

Red Nacional de Tejedoras de la Patria

41 promotoras



Primer mural “Tejedoras de la Patria pintando paz” en Morelia



450 mil cartillas de los Derechos de las Mujeres entregadas

Plan Michoacán: Rocío Mejía comparte avances de Financiera del Bienestar

Rocío Mejía de Financiera del Bienestar resaltó que se superó meta de colocar 50 mil créditos a mujeres que ya contaran con un negocio o quisieran arrancar uno.

En este sentido, resaltó que se han entregado hasta el momento 56 mil 577 créditos a la palabra con una inversión total por 660.8 millones de pesos.

Plan Michoacán: Rommel Pacheco destaca fomento deportivo

Rommel Pacheco, director de la Conade, destacó las acciones de fomento deportivo en Michoacán para los jóvenes que han tenido una inversión de 16.7 millones de pesos para 258 eventos y 182 mil 859 personas beneficiadas.

Se trata de acciones como:

Activación física “ponte pila”: inversión de 3.8 millones de pesos, avance de 121 mil 321 personas. La Carrera Nacional Ponte Pila será el 22 de noviembre de 2026

Centros del Deporte escolar y Municipal: inversión de 1,1 millones de pesos y 41 mil 439 personas beneficiadas con disciplinas como futbol, tae kwon do y basquetbol.

Plan Michoacán: Abraham Carro destaca acciones para el bienestar de las juventudes

Abraham Carro destacó las más de 4 mil actividades que se han realizado para el bienestar de las juventudes como:

2 mil 179 actividades culturales

mil 370 tequios

843 actividades deportivas

18 diálogos por la paz

En estas actividades participan estudiantes pero también jóvenes que, por distintos motivos, tuvieron que abandonar las escuelas.

Plan Michoacán: Adelfo Regino resalta planes de justicia para los pueblos indígenas

Adelfo Regino resaltó el trabajo para los planes de justicia para los pueblos indígenas.

De acuerdo con el titular del INPI, se trata de 3 planes: