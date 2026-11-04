La noche del martes 3 de noviembre se dio a conocer al muerte de Carlos Albert Llorente a los 83 años de edad, exfutbolista y comentarista deportivo.

Periodistas como David Faitelson y Francisco Javier Gónzalez fueron de los primeros en confirmar el fallecimiento de Llorente, enviando condolencias a la familia y lamentando su partida.

José Ramón Fernández se unió a los mensajes de despedida. Sin embargo, las causas de la muerte de Carlos Albert Llorente no han sido reveladas.

Luto en el futbol mexicano tras la muerte de Carlos Albert Llorente

La muerte de Carlos Albert Llorente generó una rápida respuesta en el futbol y periodismo deportivo mexicano.

Tras su retiro en octubre de 2021, la vida de Llorente se vio completamente alejada de la televisión y demás medios de comunicación.

Es por lo anterior que no existen reportes públicos que indiquen que el exfutbolista tuviera problemas de salud o enfermedades antes de su muerte.

Carlos Albert Llorente (Especial)

Dentro del periodismo deportivo, Carlos Albert Llorente será recordado por ser una de las voces más críticas y directas del medio.

Como futbolista, Llorente jugó para el Necaxa como defensa central. También fue parte de la Selección Mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

Los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967 fueron otro de sus logros deportivos con una medalla de oro, también con la Selección Mexicana.

El día que Carlos Albert Llorente anunció su retiro reveló que la decisión la había tomado por cuestiones de edad y para poder disfrutar más tiempo con su familia.