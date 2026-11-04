El servicio de la Línea B del Metro CDMX registra afectaciones este miércoles 4 de noviembre de 2026, debido a un incendio ocurrido en el exterior de las instalaciones, cerca de la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el incendio dañó el cableado eléctrico de la Línea B del Metro CDMX y obligó a suspender la circulación de trenes en un tramo de la línea, por lo que el servicio funciona únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos.

Se registra un incendio en la Línea B del Metro CDMX y algunas estaciones suspenden servicio (@MetroCDMX / X)

Para apoyar a los usuarios afectados de la Línea B del Metro CDMX, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) realizan traslados entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón.

Se registra un incendio en la Línea B del Metro CDMX y algunas estaciones suspenden servicio (@MetroCDMX / X)

¿Qué estaciones de la Línea B del Metro CDMX están afectadas?

El incendio en la Línea B del Metro CDMX provocó la suspensión del servicio de trenes en el tramo que conecta con Ciudad Azteca, en ese sentido, las estaciones involucradas en las afectaciones son:

Oceanía: funciona como terminal provisional del servicio.

Deportivo Oceanía: sin servicio de trenes.

Bosque de Aragón: sin servicio de trenes.

Villa de Aragón: sin servicio de trenes.

Nezahualcóyotl: sin servicio de trenes.

Impulsora: sin servicio de trenes.

Río de los Remedios: sin servicio de trenes.

Muzquiz: sin servicio de trenes.

Ecatepec: sin servicio de trenes.

Olímpica: sin servicio de trenes.

Plaza Aragón: sin servicio de trenes.

Ciudad Azteca: sin servicio de trenes.

Se registra un incendio en la Línea B del Metro CDMX y algunas estaciones suspenden servicio (@MetroCDMX / X)

¿Qué pasó en la Línea B del Metro CDMX?

El Metro CDMX informó que el incendio en la Línea B habría sido ocasionado por la quema de basura en el exterior de sus instalaciones, en donde las llamas afectaron parte del cableado eléctrico en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía.

Adrián Rubalcava, director general del Metro, señaló que algunos componentes lograron protegerse, pero será necesario realizar varios empalmes para reparar los cables dañados tras el incendio ocasionado en la Línea B del Metro CDMX.

Se registra un incendio en la Línea B del Metro CDMX y algunas estaciones suspenden servicio (@MetroCDMX / X)

¿Cuándo se restablecerá el servicio de la Línea B?

Personal especializado del Metro CDMX trabaja en las reparaciones con apoyo de equipos de refuerzo para restablecer por completo el servicio de la Línea B antes de que concluya la jornada de este miércoles 4 de noviembre, según indicó Adrián Rubalcava en sus redes sociales.

Hasta que terminen los trabajos tras el incendio registrado, se recomienda a los usuarios de la Línea B tomar previsiones, utilizar el apoyo de RTP y mantenerse informados mediante los canales oficiales del Metro CDMX.