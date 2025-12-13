El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció nombramientos a finales de 2024, destacándose a Luis Rosendo Gutiérrez como Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

Aunque su nombramiento es reciente, el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez ya ha participado activamente en trabajos relacionados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Quién es Luis Rosendo Gutiérrez?

Luis Rosendo Gutiérrez Romano es un funcionario público que actualmente se desempeña como Subsecretario de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía (SE) de México.

Luis Rosendo Gutiérrez (Especial)

Fue nombrado en ese cargo por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, como parte del equipo que integrará la administración en el gabinete de Claudia Sheinbaum a partir del 2024 hasta el 2030.

Bajo ese cargo, Luis Rosendo Gutiérrez ha sido parte de negociaciones y diálogo con Estados Unidos, así como otros actores globales sobre temas arancelarios y comercio exterior.

¿Cuántos años tiene Luis Rosendo Gutiérrez Romano?

No se conoce la fecha de nacimiento de Luis Rosendo Gutiérrez Romano, por lo que no es posible establecer su edad.

¿Quién es la esposa e hijos de Luis Rosendo Gutiérrez Romano?

Luis Rosendo Gutiérrez Romano mantiene su vida privada lejos del ojo público, así que no se conoce la identidad de su esposa e hijos.

¿Qué estudió Luis Rosendo Gutiérrez?

Luis Rosendo Gutiérrez es licenciado en Economía y en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Asimismo, tiene una maestría en Desarrollo Económico por la London School of Economics (LSE) y un doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex en el Reino Unido.

¿En qué ha trabajado Luis Rosendo Gutiérrez?

En el ámbito laboral, Luis Rosendo Gutiérrez se ha desempeñado en varias dependencias del gobierno federal, incluyendo:

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

A nivel local, se desempeñó en cargos como Tesorero y Subsecretario de Planeación del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

En tiempos recientes, Luis Rosendo Gutiérrez ocupará el cargo de Subsecretario de Comercio Exterior hasta el año 2030.