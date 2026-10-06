En continuación de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados recibirá 2 comparecencias más el martes 6 de octubre.

De acuerdo con lo establecido en la agenda legislativa del día martes, tocará el turno de Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente.

Cámara de Diputados recibirá comparecencias de Marath Bolaños y Alicia Bárcena

El 1 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su segundo informe de gobierno, cuyo documento oficial fue turnado al Congreso de la Unión el mismo día.

Como parte de la revisión se estableció un calendario de comparecencias que se realizan por la glosa del informe, en el que se apunta que el 6 de octubre toca el turno de Marath Bolaños y Alicia Bárcena:

Marath Bolaños: a las 11:00 horas en el Pleno de la Cámara de Diputados

Alicia Bárcena: a las 17:00 horas ante comisiones de la Cámara de Diputados

Cámara de Diputados (Graciela López Herrera)

¿Qué temas abordarán Marath Bolaños y Alicia Bárcena en sus comparecencias?

A partir de lo establecido en el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, se prevé que los temas que abordará Marath Bolaños en su comparecencia en la Cámara de Diputados sean estos:

La evolución del salario mínimo y su poder adquisitivo

El padrón y presupuesto asignado a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro

El seguimiento a la reforma de justicia laboral y la libertad sindical

Los indicadores de empleo formal registrados ante el IMSS

Para Alicia Bárcena, los temas que se tiene presupuestados como ejes para la revisión de acuerdo con lo establecido en el Segundo Informe de Gobierno, se tratarían de los que se presentan a continuación: