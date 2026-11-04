Los aguacates de Michoacán están libres de plaga de gusano barrenador, aseguró Columba López, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Columba López aseguró que no se ha registrado un caso de gusano barrenador en aguacate en Michoacán en 28 años y que se tienen una serie de medidas para garantizar que no hay plagas.

Ante una supuesta plaga de gusano barrenador en aguacates en Michoacán, la titular de Sader dijo que se tergiversó la información.

“No era gusano barrenador el que se estaba reportando, estaba fuera del aguacate, estaba fuera de las cajas, se tergiversó la información… simplemente ese aguacate no sale… en 28 años de exportación nunca ha habido un caso de gusano barrenador en Michoacán, tenemos 50 municipios que están libres de esto… estamos super seguros de que no hay ninguna plaga de gusanos barrenador” Columba López, Sader

Columba López aclara situación del gusano barrenador en aguacate de Michoacán (Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

Acciones de Sader para garantizar ausencia de gusano barrenador en aguacates

Columba López enlistó una serie de acciones de la Sader que dijo garantizan que no hay gusano barrenador en Michoacán.

Una de esas acciones es que se hacen inspecciones mensuales aleatorias de 500 hectáreas del total de 168 mil hectáreas de aguacate. Las parcelas están identificadas con los nombres de los dueños o arrendadores y hay capacitación constante para ellos.

Además, existe 13 zonas agroecológicas que están identificadas por la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

En Michoacán existen cinco puntos de verificación interna a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) que vigilan la movilización del aguacate:

Apatzingán Buenavista Cotija Jiquilpan Zamora

Exportación de aguacates se reanuda el 5 de noviembre

En cuanto a la problemática del precio del aguacate y bloqueos en Michoacán, Columba López dijo que la agroexportación se reanuda el 5 de noviembre, por acuerdo entre empacadores y trabajadores, luego de haber denunciado que aguacate de otros estados es el que llega a Michoacán con larva de gusano barrenador de hueso.

Al respecto, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que por competencia con otros países se generó una problemática en la caída del precio del aguacate pero que se resolverá con la reanudación de la exportación.