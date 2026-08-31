El Buen Fin 2026 está a unos meses de activarse trayendo consigo diversos descuentos y promociones para los consumidores y ya se sabe cuáles van a ser las fechas oficiales en México.

Para esta edición, la temporada anual de ofertas no será en las mismas fechas que en los años previos, además de que se anunció que se extenderá durante un día más.

Cabe destacar que algunas empresas han advertido que El Buen Fin 2026 podría desarrollarse bajo una tendencia de consumo mucho más cautelosa de lo que se había previsto.

El Buen Fin (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

¿Cuándo será El Buen Fin 2026? Te contamos las fechas

A lo largo de 5 días, establecimientos, comercios y negocios de todo el país se unirán a la iniciativa de El Buen Fin 2026 con promociones, descuentos y ofertas en sus productos y servicios.

Lo anterior debido a que se dio a conocer que para la edición 16 de El Buen Fin, las fechas oficiales en las que estarán en marcha los beneficios serán del 13 al 17 de noviembre:

Viernes 13 de noviembre: arranque de El Buen Fin 2026

Sábado 14 de noviembre: segundo día de promociones

Domingo 15 de noviembre: tercer día

Lunes 16 de noviembre: cuarto día

Martes 17 de noviembre: último día de El Buen Fin 2026

A diferencia de ediciones previas, El Buen Fin 2026 se extenderá por un día y como ocurrió en el 2025, aprovechará el día feriado del 16 de noviembre en busca de incentivar un mayor consumo.

Cabe destacar que los distintos beneficios que se pongan en marcha, estarán disponibles tanto en las tiendas físicas, como en las plataformas de comercio electrónico de los establecimientos.

Negocios pronostican bajo consumo en El Buen Fin 2026

Proyecciones para El Buen Fin 2026 contemplan un crecimiento moderado en las ventas debido a la cautela financiera que mantienen las familias mexicanas ante la coyuntura económica actual.

De acuerdo con Concanaco Servytur y la Asociación Mexicana de Venta Online, los consumidores han mostrado una tendencia de consumo en la que priorizan la adquisición planificada de bienes duraderos.

Asimismo, indican que en últimas fechas, el consumo se ha centrado en la búsqueda de descuentos, por lo que las compras impulsivas han comenzado a ser desplazadas.

El Buen Fin (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Es por ello que los comercios participantes extenderán las fechas del evento e intensificarán las ofertas en esquemas de financiamiento a meses sin intereses durante las jornadas.

La Secretaría de Economía estima que las promociones junto al sorteo del SAT permitirán estabilizar la derrama económica esperada y reactivar la actividad comercial en el mercado interno.