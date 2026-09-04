Laura Itzel Castillo asumió este jueves 3 de septiembre la titularidad de la Secretaría de las Mujeres de México, luego de concluir su periodo como presidenta de la mesa directiva del Senado de la República.

Tras la salida de Citlalli Hernández para encabezar los trabajos de Morena rumbo a las elecciones 2027, Sheinbaum eligió a Castillo para sustituirla. No había asumido el cargo por su responsabilidad en el Senado.

Cabe recordar que Castillo continuó como presidenta del Senado, periodo que terminó el 31 de agosto. Para el tercer año legislativo, Higinio Martínez Miranda asumió el cargo.

Laura Itzel Castillo inicia funciones al frente de la Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres le dio la bienvenida a Laura Itzel Castillo como titular de la dependencia.

Se espera que dé continuidad y fortalezca los programas que se han desarrollado durante esta gestión.

“Le damos la bienvenida a Laura Itzel Castillo como titular de la Secretaría de las Mujeres. Su llegada dará continuidad y fortalecerá los programas y políticas públicas que se han cimentado para avanzar en la garantía de los derechos y del bienestar de las mujeres de México”. Secretaría de las Mujeres

Laura Itzel Castillo asume como titular de la Secretaría de las Mujeres (Captura de pantalla)

Bajo el liderazgo de Laura Itzel Castillo, la Secretaría de las Mujeres espera seguir construyendo “un país con más igualdad, justicia y una vida libre de violencias para todas”.

La llegada de Laura Itzel Castillo ocurre después de la salida de Citlalli Hernández, quien dejó el cargo para asumir nuevas responsabilidades dentro de Morena de cara a las elecciones de 2027.