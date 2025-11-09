Plan Michoacán: Claudia Sheinbaum destina más de 57 millones de pesos con 12 ejes y más de 100 acciones por el estado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destina más de 57 millones de pesos a 12 ejes y más de 100 acciones como parte de la implementación del Plan Michoacán.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación federal, los 12 ejes a implementar en el Plan Michoacán estarán enfocados a:

seguridad desarrollo económico (apoyo al campo y desarrollo de empleos) infraestructura carretera y caminos infraestructura agua potable y saneamiento programas del bienestar educación salud vivienda cultura mujeres jóvenes planes de justicia para pueblo indígenas

Plan Michoacán (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Hoy domingo 9 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la presentación del llamado Plan Michoacán, el cual tiene como objetivo lograr la paz y la justicia en dicha entidad.

Para este objetivo, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una inversión total de más de 57 millones de pesos, destinados a la aplicación de 12 ejes principales, así como más de 100 acciones a lo largo de todo el estado de Michoacán.

De acuerdo con la instrucción de Claudia Sheinbaum, los 12 ejes estarán enfocados a:

Seguridad

Reforzar a las instituciones estatales

Combate a la extorsión y otros delitos de alto impacto

Despliegue de elementos del Ejército mexicano, Marina y Guardia Nacional

Desarrollo Económico

Fomentar el empleo y la inversión

Apertura de polos de desarrollo en la región

Apoyo a los productores del campo

Impulsar el manejo forestal comunitario sustentable

Acciones para llevar electricidad e internet a las comunidades

Infraestructura Carretera y Caminos

Culminación de obras en la entidad

Nuevos proyectos para el estado

Desarrollo de caminos artesanales

Infraestructura de Agua Potable, Riego y Saneamiento

Mejorar infraestructura para el campo

Obras de agua potable

Programas de Bienestar

Reforzar programas como Pensión de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, entre otros.

Servicios Comunitarios, tales como Tianguis del Bienestar, Programa de desarme, atención a adicciones, entre otros.

Educación

Reforzar becas en toda la entidad, como el caso de la Beca Rita Cetina, la cual se extenderá en beneficio de alumnos de primaria

Nueva Beca Gertrudis Bocanegra para gastos (como transporte) a más de 80 mil estudiantes de educación superior.

Programas de Paz y Deporte

Nuevas escuelas

Salud

Nuevos Hospitales

IMSS Bienestar

ISSSTE

Vivienda

Implementar programas de vivienda nueva

Apoyo a créditos, como INFONAVIT y FOVISSSTE

Programas de escrituración de vivienda

Cultura

Reformar acciones como la música y la cultura comunitaria

Programas de coro

Apoyo a artistas locales

Mujeres

Centros Libre en cada uno de los municipios

Talleres, prevención de violencia, trabajo comunitario

Entrega de 50 mil créditos de palabra a mujeres en 2026

Jóvenes

Jornadas de paz, como mejoramiento de espacios públicos

Actividades culturales que involucren participación

Planes de Justicia para Pueblos Indígenas

Reforzar el Plan Purépecha

Implementar nuevos planes de justicia

Apoyo a las infancias en comunidades

Además, el Plan Michoacán contempla la visita casa por casa, municipio por municipio de la entidad, para llevar a cabo más de 100 acciones para buscar la paz y la justicia.

Entre ellas destacan:

jornadas de salud

jordanas de vacunación

desarme

atención a adicciones

audiencias públicas

El Plan Michoacán comenzará su aplicación desde este 10 de noviembre de 2025, con la finalidad de garantizar la paz en esta entidad de nuestro país.