Plan Michoacán: Claudia Sheinbaum destina más de 57 millones de pesos con 12 ejes y más de 100 acciones por el estado

  1. seguridad
  2. desarrollo económico (apoyo al campo y desarrollo de empleos)
  3. infraestructura carretera y caminos
  4. infraestructura agua potable y saneamiento
  5. programas del bienestar
  6. educación
  7. salud
  8. vivienda
  9. cultura
  10. mujeres
  11. jóvenes
  12. planes de justicia para pueblo indígenas
Plan Michoacán

Plan Michoacán: Los 12 ejes y más de 100 acciones de Claudia Sheinbaum en la entidad

Hoy domingo 9 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la presentación del llamado Plan Michoacán, el cual tiene como objetivo lograr la paz y la justicia en dicha entidad.

Para este objetivo, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una inversión total de más de 57 millones de pesos, destinados a la aplicación de 12 ejes principales, así como más de 100 acciones a lo largo de todo el estado de Michoacán.

De acuerdo con la instrucción de Claudia Sheinbaum, los 12 ejes estarán enfocados a:

Seguridad

  • Reforzar a las instituciones estatales
  • Combate a la extorsión y otros delitos de alto impacto
  • Despliegue de elementos del Ejército mexicano, Marina y Guardia Nacional

Desarrollo Económico

  • Fomentar el empleo y la inversión
  • Apertura de polos de desarrollo en la región
  • Apoyo a los productores del campo
  • Impulsar el manejo forestal comunitario sustentable
  • Acciones para llevar electricidad e internet a las comunidades

Infraestructura Carretera y Caminos

  • Culminación de obras en la entidad
  • Nuevos proyectos para el estado
  • Desarrollo de caminos artesanales

Infraestructura de Agua Potable, Riego y Saneamiento

  • Mejorar infraestructura para el campo
  • Obras de agua potable

Programas de Bienestar

  • Reforzar programas como Pensión de Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, entre otros.
  • Servicios Comunitarios, tales como Tianguis del Bienestar, Programa de desarme, atención a adicciones, entre otros.

Educación

  • Reforzar becas en toda la entidad, como el caso de la Beca Rita Cetina, la cual se extenderá en beneficio de alumnos de primaria
  • Nueva Beca Gertrudis Bocanegra para gastos (como transporte) a más de 80 mil estudiantes de educación superior.
  • Programas de Paz y Deporte
  • Nuevas escuelas

Salud

  • Nuevos Hospitales
  • IMSS Bienestar
  • ISSSTE

Vivienda

  • Implementar programas de vivienda nueva
  • Apoyo a créditos, como INFONAVIT y FOVISSSTE
  • Programas de escrituración de vivienda

Cultura

  • Reformar acciones como la música y la cultura comunitaria
  • Programas de coro
  • Apoyo a artistas locales

Mujeres

  • Centros Libre en cada uno de los municipios
  • Talleres, prevención de violencia, trabajo comunitario
  • Entrega de 50 mil créditos de palabra a mujeres en 2026

Jóvenes

  • Jornadas de paz, como mejoramiento de espacios públicos
  • Actividades culturales que involucren participación

Planes de Justicia para Pueblos Indígenas

  • Reforzar el Plan Purépecha
  • Implementar nuevos planes de justicia
  • Apoyo a las infancias en comunidades

Además, el Plan Michoacán contempla la visita casa por casa, municipio por municipio de la entidad, para llevar a cabo más de 100 acciones para buscar la paz y la justicia.

Entre ellas destacan:

  • jornadas de salud
  • jordanas de vacunación
  • desarme
  • atención a adicciones
  • audiencias públicas

El Plan Michoacán comenzará su aplicación desde este 10 de noviembre de 2025, con la finalidad de garantizar la paz en esta entidad de nuestro país.

