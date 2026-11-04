Gina Hinojosa es una política y abogada demócrata de ascendencia mexicana que hizo historia el 3 de noviembre de 2026 al convertirse en la primera mujer latina elegida gobernadora de Texas durante las elecciones en Estados Unidos, por lo que te damos detalles de quién es.

¿Quién es Gina Hinojosa?

Regina Inez Hinojosa, mejor conocida como Gina Hinojosa es una política y abogada demócrata de ascendencia mexicana, nacida el 8 de diciembre de 1973 en McAllen, Texas.

Fue criada en el Valle del Río Grande principalmente en Brownsville, y quien desde el pasado 3 de noviembre del 2026, se convirtió en la primera gobernadora latina del estado de Texas tras haber sido representante en la Cámara de Representantes de Texas por el Distrito 49 desde 2017.

Será la primera latina en ocupar el cargo de gobernadora de Texas y la primera demócrata en hacerlo desde Ann Richards en 1990; Gina Hinojosa también fue presidenta de la junta escolar de Austin ISD en 2015 después de que decidiera participar en 2012 ante los recortes presupuestarios amenazaran con cerrar la escuela primaria de su hijo.

Por lo que antes de llegar a la gubernatura, Hinojosa destacó por su trabajo en favor de la educación pública, los derechos laborales, el acceso a la salud y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Es hija del exabogado y expresidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa.

En las elecciones de 2026 derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un nuevo mandato, por lo que el triunfo de Gina Hinojosa también representa un cambio histórico para Texas, uno de los estados tradicionalmente identificados con el Partido Republicano.

Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora latina de Texas (Eric Gay / AP Photo / AP Photo/Eric Gay)

¿Qué edad tiene Gina Hinojosa?

Gina Hinojosa nació el 8 de diciembre de 1973 en McAllen, Texas, Estados Unidos, y creció en Brownsville, en la frontera con México, por lo que actualmente tiene 52 años.

¿Gina Hinojosa tiene pareja?

Sí, Gina Hinojosa está casada con John Donisi, abogado que también ha tenido participación en la vida política de Texas.

Donisi trabajó como asesor de la exgobernadora demócrata Ann Richards, quien gobernó Texas entre 1991 y 1995.

La pareja se conoció durante su etapa universitaria y ha mantenido su vida familiar relativamente alejada de la exposición pública.

Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora latina de Texas (Annie Mulligan / AP Photo / AP Photo/Annie Mulligan)

¿Qué signo es Gina Hinojosa?

Gina Hinojosa es Sagitario, ya que nació el 8 de diciembre, y de acuerdo con la astrología occidental, este signo comprende tradicionalmente a las personas nacidas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre.

¿Gina Hinojosa tiene hijos?

Sí, Gina Hinojosa tiene dos hijos con su esposo John Donisi: Matteo y Pablo.

La maternidad también tuvo un papel importante en su entrada a la política, pues como se dijo anteriormente, en 2012 Gina Hinojosa decidió involucrarse en asuntos públicos después de enterarse de que la escuela primaria de su hijo enfrentaba la posibilidad de cerrar debido a recortes presupuestarios.

A partir de esa experiencia organizó a otros padres de familia, se postuló para la junta escolar de Austin y consiguió mantener abierta la institución educativa.

Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora latina de Texas (Ashley Landis / AP Photo / AP Photo/Ashley Landis)

¿Qué estudió Gina Hinojosa?

Gina Hinojosa estudió Gobierno en la Universidad de Texas en Austin, donde obtuvo una licenciatura en Artes (BA).

Posteriormente ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, en Washington D. C., donde obtuvo su título de Juris Doctor (JD) en 1999.

Su formación jurídica le permitió especializarse en derechos civiles, derecho laboral y defensa de los trabajadores, áreas en las que comenzó su trayectoria profesional antes de incorporarse a la política.

Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora latina de Texas (Eric Gay / AP Photo / AP Photo/Eric Gay)

¿En qué trabajó Gina Hinojosa?

Antes de convertirse en gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa desarrolló una trayectoria como abogada y funcionaria pública. Entre sus principales actividades profesionales destacan:

Abogada laboral y de derechos civiles: comenzó su carrera defendiendo a trabajadores y familias, especialmente en casos relacionados con salarios, prestaciones y condiciones laborales, incluyendo AFSCME.

Trabajó en firmas de abogados y organizaciones como el Equal Justice Center.

Equipo legal contra Tom DeLay: en 2005 participó en el equipo jurídico que demandó al entonces líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Tom DeLay, por acusaciones relacionadas con lavado de dinero.

Junta Escolar de Austin ISD: fue elegida en 2012 y posteriormente nombrada presidenta de esta institución en 2015.

Representante estatal de Texas: en 2016 ganó las elecciones para representar al Distrito 49 en la Cámara de Representantes estatal, cargo que comenzó a ejercer en enero de 2017, centrada especialmente en educación pública.

Legisladora: durante su trayectoria impulsó iniciativas relacionadas con la educación pública, la atención médica, los derechos de los trabajadores y la regulación empresarial.

Gobernadora electa de Texas: en noviembre de 2026 derrotó a Greg Abbott y se convirtió en la primera latina elegida para dirigir el estado. Su toma de posesión está prevista para el 19 de enero de 2027.

Su llegada a la gubernatura representa un acontecimiento histórico para la política estadounidense, tanto por convertirse en la primera gobernadora latina de Texas como por poner fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en el estado.