La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) respalda el Plan Michoacán de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destaca su visión de un México más justo.
Después de la presentación del Plan Michoacán por la paz y la justicia, la Conago dio un pronunciamiento en apoyo para la presidenta Claudia Sheinbaum.
Este Plan Michoacán por la paz y la justicia se compone de tres ejes fundamentales que son:
- Seguridad y Justicia
- Desarrollo Económico con Justicia
- Educación y Cultura para la Paz
Conago reafirma compromiso con Claudia Sheiunbaum y apoyan Plan Michoacán
En este pronunciamiento de la Conago reafirman su compromiso con la presidenta de México, Claudia Sheiunbaum, así como su respaldo para el Plan Michoacán por la paz y la justicia.
La Conago da su apoyo al Plan Michoacán de la presidenta Claudia Sheinbaum debido a que consideran que este tiene la convicción de que “la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas se construyen con justicia, desarrollo y respeto a la vida”.
Además la Conago destacó que Plan Michoacán de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un enfoque integral que prioriza la participación de:
- Ciudadanía
- Comunidades
- Mujeres
- Jóvenes
- Víctimas
Afirma que este también fortalece el tejido social y que cuenta con la coordinación de los tres órdenes de Gobierno.
También en este pronunciamiento los 32 gobernadores y gobernadoras integrantes de la Conago reafirmaron su compromiso para colaborar estrechamente con el Gobierno de la República.
Así como impulsar la participación ciudadana, promover el desarrollo económico incluyente y fortalecer la educación y la cultura como bases para la paz.
Agregaron además que darán un seguimiento transparente a la aplicación del Plan Michoacán garantizando resultados concretos y rendición de cuentas.
Consideraron además que el Plan de la presidenta Claudia Sheinbaum representa una oportunidad histórica para recuperar la seguridad y paz en el estado de Michoacán.