La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) respalda el Plan Michoacán de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destaca su visión de un México más justo.

Después de la presentación del Plan Michoacán por la paz y la justicia, la Conago dio un pronunciamiento en apoyo para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este Plan Michoacán por la paz y la justicia se compone de tres ejes fundamentales que son:

Seguridad y Justicia

Desarrollo Económico con Justicia

Educación y Cultura para la Paz

Conago reafirma compromiso con Claudia Sheiunbaum y apoyan Plan Michoacán

En este pronunciamiento de la Conago reafirman su compromiso con la presidenta de México, Claudia Sheiunbaum, así como su respaldo para el Plan Michoacán por la paz y la justicia.

La Conago da su apoyo al Plan Michoacán de la presidenta Claudia Sheinbaum debido a que consideran que este tiene la convicción de que “la seguridad y el bienestar de las familias mexicanas se construyen con justicia, desarrollo y respeto a la vida”.

Además la Conago destacó que Plan Michoacán de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un enfoque integral que prioriza la participación de:

Ciudadanía

Comunidades

Mujeres

Jóvenes

Víctimas

Afirma que este también fortalece el tejido social y que cuenta con la coordinación de los tres órdenes de Gobierno.

También en este pronunciamiento los 32 gobernadores y gobernadoras integrantes de la Conago reafirmaron su compromiso para colaborar estrechamente con el Gobierno de la República.

Así como impulsar la participación ciudadana, promover el desarrollo económico incluyente y fortalecer la educación y la cultura como bases para la paz.

Agregaron además que darán un seguimiento transparente a la aplicación del Plan Michoacán garantizando resultados concretos y rendición de cuentas.

Consideraron además que el Plan de la presidenta Claudia Sheinbaum representa una oportunidad histórica para recuperar la seguridad y paz en el estado de Michoacán.