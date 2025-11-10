La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, resultado de las reuniones sostenidas con autoridades locales y sectores de la sociedad michoacana.

Las reuniones (realizadas tanto a distancia como de forma presencial) fueron instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de escuchar, atender y dar respuesta directa a las necesidades de la población.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: 12 ejes fundamentales

Durante su mensaje, Rosa Icela Rodríguez informó que, por instrucción de la presidenta Sheinbaum, a partir de la próxima semana iniciará la presencia territorial del Gobierno Federal en los municipios de Michoacán.

Representantes de las distintas dependencias visitarán casa por casa y municipio por municipio, llevando programas y servicios de atención integral a la población.

Se implementarán acciones de rescate comunitario en espacios públicos, entre ellas el Tianguis del Bienestar, el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, además de jornadas de salud, vacunación, atención a las adicciones y audiencias públicas.

Todas estas iniciativas se llevarán a cabo con el acompañamiento de la Guardia Nacional, siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se compone de 12 ejes estratégicos que articulan la atención integral al estado:

  1. Seguridad.
  2. Desarrollo económico con bienestar, que incluye los Polos de Desarrollo para el Bienestar, apoyo al campo, producción forestal sustentable, electrificación e Internet, turismo y empleo.
  3. Infraestructura carretera y caminos.
  4. Agua potable, riego y saneamiento.
  5. Programas de Bienestar.
  6. Educación.
  7. Salud.
  8. Vivienda.
  9. Cultura.
  10. Mujeres.
  11. Jóvenes.
  12. Planes de Justicia para Pueblos Indígenas.

Rosa Icela Rodríguez reiteró que este plan busca garantizar la paz, la seguridad y el bienestar social, fortaleciendo la presencia del Estado en todos los municipios de Michoacán con acciones coordinadas entre las dependencias federales.