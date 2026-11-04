Adrián Ruvalcaba, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), informó que una persona fue detenida por su presunta participación en la quema de basura que provocó un incendio que afectó el servicio de la Línea B del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

A través de sus redes sociales, el director del Metro explicó que el siniestro ocurrió en la zona exterior de las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía, donde se registraron daños considerables en los equipos eléctricos.

Debido a estas afectaciones, los trenes de la Línea B operan únicamente de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos, mientras personal especializado trabaja en la reparación de los equipos dañados.

Adrián Ruvalcaba reporta un detenido por incendio en Línea B del Metro CDMX (Adrián Ruvalcaba en X)

¿Cuándo reabrirá la Línea B del Metro CDMX tras el incendio de hoy?

De acuerdo con Adrián Ruvalcaba, los daños ocasionados por el incendio en los equipos eléctricos del Metro podrían provocar que las reparaciones se extiendan durante toda la jornada de servicio de este día.

Mientras se restablece la operación, el Metro ofrecerá servicio de Buenavista a Oceanía y coordinará el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre Oceanía y Villa de Aragón para facilitar los traslados de los usuarios.

Detienen a una persona por la quema de basura que afectó la Línea B del Metro

Adrián Ruvalcaba también informó que una persona fue detenida por su presunta relación con el incendio; sin embargo, precisó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar su responsabilidad en estos hechos.

En las labores para atender la emergencia y contener las afectaciones participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como integrantes de los agrupamientos Centuriones y Escorpiones.

El director del Metro agradeció la intervención de los equipos de emergencia y del personal que participó en los trabajos para atender el siniestro.