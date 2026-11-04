La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró los triunfos electorales de Xavier Becerra y Gina Hinojosa en Estados Unidos, quienes fueron elegidos gobernadores de California y Texas, respectivamente.

Durante su conferencia mañanera de este 4 de noviembre, destacó las raíces mexicanas de Xavier Becerra y Gina Hinojosa y señaló que los resultados reflejan el sentir de la ciudadanía estadounidense.

“Nos da mucho gusto el triunfo de dos personas de origen mexicano: el gobernador electo de California y la gobernadora electa de Texas” Claudia Sheinbaum

Así fue como se expresó Claudia Sheinbaum al referirse a los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos ante el triunfo de Xavier Becerra y Gina Hinojosa en sus respectivos estados.

Sheinbaum destaca el origen mexicano de los gobernadores electos

Claudia Sheinbaum subrayó que Xavier Becerra y Gina Hinojosa tienen un vínculo familiar con México, pues son estadounidenses de ascendencia mexicana, por lo que la presidenta consideró que sus victorias representan un reconocimiento a las personas de origen mexicano que forman parte de la vida política estadounidense tras las elecciones de Estados Unidos.

“Ambos tienen madre o padre nacidos en México. Tienen un vínculo con su estado, su propuesta, pero un vínculo con las y los mexicanos”. Claudia Sheinbaum

La mandataria también destacó que los resultados electorales muestran las preferencias de los ciudadanos estadounidenses, en un contexto de victorias demócratas en distintos comicios.

Xavier Becerra, secretario de Salud de los Estados Unidos (MANDEL NGAN / AFP)

Gina Hinojosa y Xavier Becerra harán historia en Estados Unidos

Gina Hinojosa se convertirá en la primera mujer latina en gobernar Texas, mientras que Xavier Becerra llegará a la gubernatura de California tras una trayectoria de más de tres décadas en cargos públicos.

De acuerdo con los resultados reportados, Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott, mientras que Becerra venció a Steve Hilton.

Tanto Gina Hinojosa como Xavier Becerra, asumirán sus funciones en enero de 2027, en donde sus victorias representan un avance para la representación latina en dos de los estados más importantes de Estados Unidos y fueron celebradas por Sheinbaum por el vínculo que mantienen con México.