Claudia Sheinbaum respondió a la confesión del expresidente Vicente Fox sobre el fraude electoral de 2006, en el que aceptó haber hecho que Felipe Calderón ganara las elecciones en dicho año.

La presidenta de México preguntó si esa es la democracia a la que el PAN quiere regresar, la que conlleva fraudes electorales, aunque lo descartó en seguida, ya que el pueblo está más consciente que nunca.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum también agregó el fragmento de la conferencia mañanera de este martes 3 de noviembre, en donde destacó que Vicente Fox prometió democracia tras llegar a la Presidencia.

Claudia Sheinbaum responde a dichos de Vicente Fox sobre el fraude electoral de 2006 (Captura de pantalla)

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