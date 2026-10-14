Claudia Sheinbaum se refirió a la participación de actores políticos durante la marcha de trabajadores del IMSS y consideró que en la movilización hubo presencia de diversos grupos ajenos a las demandas laborales del sector salud.

“Sí había partidos políticos. La verdad no sabemos si impulsaron o, si de manera muy oportunista, se pararon por ahí” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de octubre de 2026, la presidenta de México sostuvo que existen causas legítimas planteadas por los trabajadores, pero también señaló que algunas fuerzas políticas podrían intentar capitalizar las protestas del IMSS.

Además, Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene abierta la atención a las exigencias relacionadas con las condiciones de trabajo en el IMSS.

Claudia Sheinbaum afirma que hubo presencia de actores políticos en la marcha del IMSS

Durante la mañanera del miércoles 14 de octubre, Claudia Sheinbaum respondió sobre la participación de liderazgos del PT y Somos en la marcha del IMSS.

A lo que Sheinbaum dijo “sí había partidos políticos. La verdad no sabemos si impulsaron o, si de manera muy oportunista, se pararon por ahí”, expresó sin mencionar a qué partidos se refería.

Sin embargo, Sheinbaum señaló que “el uso de la movilización por la derecha y algunos medios”, por lo que siempre en manifestaciones como la de ahora del IMSS, se puede encontrar a otros grupos, apuntó.

“Es legítimo que se manifiesten”: Sheinbaum

Ante la presencia de partidos y otros grupos en la marcha del IMSS, la presidenta Sheinbaum dijo que “es legítimo que se manifiesten”, sin embargo, dijo que hay que ser justo en la que se informa.

“Es legítimo que se manifieste, pero hay que poner todo en su justo término”, expresó Sheinbaum tras mostrar imágenes de la marcha del IMSS suscitada la tarde del martes 13 de octubre.

Asimismo, Sheinbaum aseguró que se atenderá de manera inmediata las demandas legítimas de todos los trabajadores de la salud del IMSS por lo que se presentará un plan de acción.

Así como ante el desabasto de medicamentos, Sheinbaum expresó que “ya tomamos algunas medidas, se me informo cuales son los medicamos que no tiene abasto”, por lo que también ya se ha avanzado en este tema.