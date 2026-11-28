América vs Rayados juegan la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs Rayados: Pronóstico del partido de cuartos de final de Liga MX
América 2-2 Rayados es el pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.
Pronóstico: América 2-2 Rayados
América vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de cuartos de final de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayados, en los cuartos de final de la Liga MX.
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Ramos y Cristian Borja
- Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Carlos Álvarez y Brian Rodríguez
- Delantero: Henry Martín
Rayados
- Portero: Esteban Andrada
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Orbelín Pineda, Luca Orellano y Jesús Arellano
- Delanteros: Lucas Ocampos y Hugo Cuypers
América vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido cuartos de final de la Liga MX
América vs Rayados juegan el sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: América vs Rayados
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026
- Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX