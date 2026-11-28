América vs Rayados juegan la vuelta de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Rayados: Pronóstico del partido de cuartos de final de Liga MX

América 2-2 Rayados es el pronóstico en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Pronóstico: América 2-2 Rayados

América vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de cuartos de final de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayados, en los cuartos de final de la Liga MX.

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Ramos y Cristian Borja

Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Carlos Álvarez y Brian Rodríguez

Delantero: Henry Martín

América no tendrá un partido sencillo ante Rayados (---MexsportAgency--- / ---MexsportAgency---)

Rayados

Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, Orbelín Pineda, Luca Orellano y Jesús Arellano

Delanteros: Lucas Ocampos y Hugo Cuypers

América vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido cuartos de final de la Liga MX

América vs Rayados juegan el sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas por Canal 5, TUDN y ViX.