Claudia Sheinbaum defendió la situación actual del IMSS frente a las críticas y movilizaciones de trabajadores, al tiempo que cuestionó la gestión de administraciones anteriores encabezadas por figuras como Mikel Arriola.

“Ahora, estamos mejor que antes, no estamos como en la época de Mikel Arriola en el IMSS, la verdad; que todo se privatizaba y costaba miles de millones de pesos, ni de muchos otros que participaron. ¡No, es otro momento!” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 19 de octubre de 2026, la presidenta de México aseguró que el IMSS -dirigido por Zoé Robledo-, opera hoy en mejores condiciones y destacó los esfuerzos para fortalecer la infraestructura, el personal y el abasto de insumos.

No obstante, Claudia Sheinbaum reconoció que persisten retos estructurales y administrativos que requieren modernización para agilizar procesos y mejorar la atención a los derechohabientes.

Sheinbaum: IMSS se encuentra en mejores condiciones que durante la gestión de Mikel Arriola

Durante su conferencia mañanera del lunes 19 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó la gestión de Mikel Arriola (director del IMSS 2016-2017) al contrastarla de forma negativa con la administración actual.

Claudia Sheinbaum afirmó que el IMSS se encuentra hoy en mejores condiciones que en la época de Arriola y de otros exdirectores del periodo neoliberal.

Sostuvo que durante la gestión de Arriola “todo se privatizaba y costaba miles de millones de pesos”.

Y contrapuso ese esquema con los esfuerzos actuales para reducir el gasto en medicamentos e impulsar la eficiencia mediante la austeridad republicana.

Además de Mikel Arriola, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia a otros exdirectores del IMSS del periodo del gobierno de Felipe Calderón:

Juan Molinar Horcasitas: Mencionado al contrastar la situación y el modelo de gestión actual del instituto con administraciones pasadas. Daniel Karam: Señalado también al comparar el historial de gestiones previas frente a los avances e infraestructura del IMSS en el presente. Germán Martínez: Surgió en la conversación durante la mañanera al recordar a quienes estuvieron al frente del instituto en ese mismo periodo.

La presidenta concluyó que, aunque existen desafíos por resolver, el sistema de salud público se encuentra en mejores condiciones que en las etapas encabezadas por dichos exfuncionarios.

La gestión de Mikel Arriola al frente del IMSS ha generado polémica

Durante su administración y al concluir su mandato en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la evaluación institucional a Mikel Arriola fue sumamente favorable.

Se le reconoció por revertir la situación de “quiebra técnica” del instituto y lograr el primer superávit económico en casi una década (por cerca de 6,400 millones de pesos).

Se destacó la simplificación del 78% de los trámites, la eliminación de filas y la posibilidad de agendar citas médicas en línea a través de plataformas digitales.

Se promovió un plan de inversión para la construcción de 12 hospitales y 40 clínicas, además de lanzar un modelo preventivo de salud. Gracias a estos resultados, en 2018 el Consejo Técnico del IMSS le rindió un homenaje e instaló su retrato al óleo.

Años después de su salida, la valoración sobre su desempeño dio un giro significativo hacia cuestionamientos de opacidad e ineficiencia.

En julio de 2023, la gestión de Zoé Robledo en el IMSS lo vinculó formalmente con irregularidades en la adquisición realizada en 2016 de 181 elevadores marca Hitra por 558 millones de pesos con severas anomalías.

Entre las irregularidades destacan la modificación de los términos de investigación de mercado y una ampliación indebida en los plazos de entrega de 230 a 563 días.

El instituto reveló que en junio de 2016 la Asociación Mexicana de Empresas de Elevadores y Escaleras Eléctricas envió una carta dirigida formalmente a Mikel Arriola advirtiendo sobre las inconsistencias y la falta de estándares de calidad de las empresas ganadoras, sin que exista registro de que su dirección atendiera o diera seguimiento a las alertas.

Dichas fallas cobraron relevancia pública tras la muerte de una menor atrapada en un elevador de un hospital de Quintana Roo.

Ante estos señalamientos, Mikel Arriola rechazó la responsabilidad en los accidentes, atribuyó los fallos a la falta de mantenimiento por parte de la administración actual y calificó las acusaciones como una “cortina de humo”.