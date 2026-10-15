Las movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuarán con marchas mientras no se convoque a un congreso extraordinario para destituir de la dirigencia a Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), advirtió Rafael Soto, integrante del Comité de Movilización Nacional.

“Es una victoria, es una batalla, pero la guerra no está ganada” Rafael Soto del Comité de Movilización Nacional

Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial y exigen la salida de Rafael Olivos

Rafael Soto aseguró que las marchas del IMSS no pararán hasta que no se destituía a Rafael Olivos del sindicato.

Las declaraciones de Soto fueron hechas durante una entrevista en el programa de Azucena Uresti, al señalar que las inconformidades del personal del IMSS no terminarán con las protestas recientes.

Entre las principales demandas de los trabajadores del IMSS se encuentran:

La destitución de Rafael Olivos Hernández, dirigente del SNTSS

Incremento salarial del 10% directo al salario

Hospital General Regional (HGR) No. 1 "Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro" del IMSS (Especial)

Las protestas del IMSS también responden al rechazo expresado por trabajadores al aumento salarial anunciado, que ha generado inconformidad entre sectores del personal del Instituto. Las manifestaciones y bloqueos forman parte de las acciones con las que buscan presionar a la dirigencia sindical para atender sus exigencias.

Rafael Soto sostuvo que la movilización continuará hasta que se atienda la petición de renovar la representación sindical de Rafael Olivos mediante un congreso extraordinario.

“Sin congreso extraordinario, no vamos a parar las movilizaciones” Rafael Soto del Comité de Movilización Nacional

¿Cuándo será la próxima marcha de trabajadores del IMSS?

Rafael Soto adelantó que habrá una nueva movilización nacional en los próximos 15 días, y con ello, los trabajadores del IMSS buscan mantener la presión sobre la dirigencia sindical y reiterar sus demandas de aumento salarial y salida de Rafael Olivos.

Por ahora, el movimiento del IMSS mantiene como objetivo central la convocatoria al congreso extraordinario, y mientras no exista una respuesta a esta exigencia, los trabajadores advierten que las marchas y otras acciones de protesta continuarán.