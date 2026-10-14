“Son de carácter laboral y sindical”: IMSS Bienestar responde a las protestas

Este miércoles 14 de octubre, el IMSS Bienestar emitió un comunicado para responder a las protestas realizadas por trabajadores.

Las concentraciones han sido convocadas por algunas organizaciones sindicales del IMSS Bienestar. Sus planteamientos son de carácter laboral y sindical, y no están relacionados con el abasto de medicamentos e insumos médicos. IMSS-Bienestar

El IMSS Bienestar puntualizó que las concentraciones en sus oficinas centrales en CDMX y otros estados han sido organizadas por agrupaciones sindicales y que tienen un carácter de demanda laboral.

Además, el IMSS Bienestar aclaró que las manifestaciones no tienen relación con el abasto de medicamentos e insumos médicos en la dependencia.

Protestas de trabajadores del IMSS (Cuartoscuro)

IMSS Bienestar confirma que servicios de salud operan con normalidad pese a protestas

Los servicios médicos operan con normalidad en hospitales y centros de salud, pese a las protestas, aseguró el IMSS Bienestar en su comunicado.

En su mensaje público, el organismo reconoció el compromiso de las y los trabajadores para garantizar el atención médica a la población.

Además de que expresó que sus canales de diálogo se mantienen abiertos con todas la representaciones sindicales —tanto en CDMX como otros estados— para atender sus solicitudes mediante los mecanismos institucionales correspondientes.

Protestas de trabajadores del IMSS (Cuartoscuro)

Igualmente, reconoció el derecho de los trabajadores a expresar sus demandas, asegurando que respeta la autonomía sindical y sus derechos laborales .

Sin embargo, solicitó que ante cualquier manifestación se permita el acceso y la operación regular de las instalaciones.

Esto con el fin de que no haya suspensión de las gestiones y servicios que se realiza en la institución médica pública.

IMSS Bienestar continuará siempre privilegiando el diálogo y la atención institucional de los planteamientos laborales, con respeto irrestricto a los derechos de las y los trabajadores y manteniendo como prioridad la continuidad de los servicios y la atención médica a la población. IMSS Bienestar