El representante de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Eduardo Vinicio Martínez apuntó que se prevé un rechazo masivo al aumento salarial.

“En una gran mayoría para esta votación en un no, se tendrá el rechazo masivo al aumento salarial del IMSS”, expresó Eduardo Vinicio Martínez, pues dijo que la consulta es una imposición por parte de Gobernación y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Por lo que los trabajadores del IMSS están de acuerdo en votar no al 2.9% que se les ofrece, pues lo que buscan es un aumento del 10% al salario, precisó Eduardo Vinicio Martínez.

“Hasta 320 mil trabajadores votaran por no”: Eduardo Vinicio Martínez

Ante la consulta que se realizará por el aumento salarial del IMSS, Eduardo Vinicio Martínez dijo que espera que hasta 320 mil trabajadores votarán por no de los 475 que se tiene.

Esto con el objetivo de obligar al sindicato a volver a las negociación para buscar el aumento que trabajadores del IMSS desean y no el acordado por ellos.

Al señalar Eduardo Vinicio Martínez que existe terrorismo sindical con amenazas a los trabajadores del IMSS “se les dijo que si no votaban a favor del 2.9% no se les volvería a dar contrato”.

Con ello, Eduardo Vinicio Martínez también puntualizó que la lucha de los trabajadores del IMSS no sólo es para un salario mejor, también se busca alzar la voz en el desabasto de medicamentos e insumos y recuerdos para brindar un servicio de calidad.