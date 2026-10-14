Geovanna Bañuelos advirtió que sin el respaldo del Partido del Trabajo (PT), Morena carecería de la mayoría simple en el Congreso, y no habría conquistado la mitad de las gubernaturas que hoy gobiernan juntos.

La vicecoordinadora del PT en el Senado señala que minimizar la coalición, que incluye al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pone en riesgo el triunfo en diversas gubernaturas rumbo a las elecciones del 2027.

Geovanna Bañuelos advierte que Morena necesita al PT para la mayoría simple

Frente a diversos medios de comunicación, Geovanna Bañuelos -de 46 años- respondió a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y gobernador de Sonora, quien dijo que sería un error pensar que la salida de algún partido aliado significa una derrota electoral.

La senadora reconoció que Morena puede ganar sin el PT y PVEM; sin embargo, considera que el resultado sería diferente ya que sin alianzas se reducirían las probabilidades de mantener la mayoría de los gobiernos estatales y las posiciones legislativas.

“Morena puede ganar, pero gana mucho menos”, afirmó. Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado

Según Bañuelos, al menos 12 de las 24 gubernaturas que encabezan integrantes del movimiento no se habrían ganado sin su participación. Asegura que el partido sabe dónde su aportación electoral es clave.

PT quiere mantener coalición

De cara a las elecciones del 2027, Geovanna Bañuelos afirma que el PT quiere mantener la coalición y participar en todas las boletas, desde las gubernaturas hasta las diputaciones federales, locales y las presidencias municipales.

El partido ya ha hablado con la dirigencia morenista, incluida la senadora con licencia Citlalli Hernández, para avanzar en los acuerdos electorales.

Entre sus demandas está hacer mediciones electorales en ciertos estados para definir las candidaturas.

Negando que el PT esté pidiendo encuestas espejo o careos en todo el país, aclara que las conversaciones se concentran en estados como Nuevo León, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua.

Finalmente, reitera que las dirigencias de los tres partidos deben actuar con responsabilidad para mantener la unidad del movimiento, como lo pidió Claudia Sheinbaum.