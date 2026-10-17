La presidenta Claudia Sheinbaum acudió al Hospital Materno Infantil del IMSS Bienestar en Chetumal para supervisar el funcionamiento de sus instalaciones, así como las necesidades del personal y pacientes.

En Chetumal, Quintana Roo, visitamos el Hospital Materno Infantil del IMSS Bienestar para conversar con las pacientes y el personal de salud, escuchar sus experiencias y conocer sus necesidades. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El viernes 16 de octubre, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, y Claudia Sheinbaum realizaron un recorrido por hospitales e infraestructura médica con el fin de fortalecer los servicios de salud en el estado.

Claudia Sheinbaum supervisa hospital del IMSS Bienestar en Chetumal

La presidenta de México recorrió el Hospital Materno Infantil del IMSS Bienestar junto a Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, y la gobernadora de Quintana Roo.

Claudia Sheinbaum compartió un mensaje en redes sociales donde expresó que conversó con pacientes de este centro hospitalario y el personal de salud para escuchar sus inquietudes.

Seguimos trabajando para ampliar la infraestructura hospitalaria y garantizar más y mejores servicios de salud para todas y todos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum recorre hospitales de Chetumal en medio de protestas por desabasto (X/@Claudiashein)

La mandataria asegura que escuchó las necesidades del personal y también recorrió las instalaciones de dos nuevas unidades hospitalarias.

El nuevo hospital del ISSSTE de Chetumal contará con 90 camas censables, además de que habrá nuevas especialidades y equipo médico, lo que amplia la capacidad de la unidad actual.

Por otro lado, el nuevo Hospital General del IMSS Bienestar tendrá 120 camas, así como 152 camas no censables y 14 especialidades.

El gobierno de Quintana Roo tiene el propósito de ampliar la cobertura de atención primaria y acercar los servicios médicos a la población.

La visita de Claudia Sheinbaum reafirma el compromiso del gobierno federal y estatal para desarrollar nuevos proyectos a favor de la población y así ampliar la capacidad médica.

Claudia Sheinbaum acude a hospital del IMSS en medio de protestas por desabasto

A mediados del 2026, trabajadores y derechohabientes del IMSS han denunciado el desabasto de medicamentos, así como otros problemas.

Los trabajadores del IMSS exigen una solución al desabasto y un aumento salarial justo, así como la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS.

Claudia Sheinbaum calificó las demandas del personal del IMSS como legítimas, por lo que solicitó a Zoé Robledo que atienda las peticiones.