OCESA anunció la postergación del segundo concierto de KATSEYE en el Palacio de los Deportes debido a problemas de salud de una integrante, por lo que el recinto permanecerá cerrado este 28 de noviembre.

La empresa solicitó a los asistentes conservar sus entradas y pases VIP, los cuales mantendrán su validez para la futura reprogramación que se comunicará próximamente.

Quienes prefieran la devolución de su dinero pueden gestionarla mediante su cuenta de Ticketmaster en la sección de ayuda. Asimismo, los afectados recibirán notificaciones por correo electrónico con detalles adicionales sobre el proceso.

Katseye pospone su segundo concierto en el Palacio de los Deportes por tema de salud (@ocesa / Instagram )

Nota en desarrollo, en breve más información...