Trabajadores y jubilados del IMSS de varios estados se congregaron en el Centro Médico Nacional XXI para movilizarse a la sede sindical para exigir un aumento salarial.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) convocó a sus integrantes a formar parte de una protesta este 1 de octubre para exigir:

Aumento salarial mayor al 2.9%

Realización de un congreso extraordinario

Destitución del doctor Rafael Olivos, secretario general del SNTSS

Afiliados al sindicato cerraron Circuito Interior y avenida Constituyentes tras no obtener respuesta de las autoridades.

Trabajadores del IMSS se manifiestan en la sede sindical (N+/Televisa )

Trabajadores del IMSS marchan del Siglo XXI a sede sindical por aumento salarial

Trabajadores y jubilados del IMSS se reunieron cerca de las 10:00 a.m en el Centro Médico Nacional XXI rumbo a la sede sindical, ubicada en la colonia Condesa.

Lo movilización tuvo la presencia de trabajadores de diversos estados de la república como Guerrero, Tabasco y Michoacán.

Entre las peticiones está la destitución del secretario general del SNTSS, Rafael Olivos, y solucionar la falta de insumos para trabajar en las diversas sedes del IMSS en México.

Los trabajadores reclaman que el aumento salarias aprobado el pasado 11 de septiembre es indigno, pues será de 2.9%.

Trabajadores del IMSS marchan del Siglo XXI a sede sindical (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Trabajadores acusan a secretario general del SNTSS de censurarlos

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) revelaron que Rafael Olivos compartió un video mensaje donde prometió no sancionar a quienes manifestaran sus inconformidades.

Posteriormente, el secretario general del SNTSS habría expresado que “tenían 2 neuronas” quienes estaban en contra del aumento salarial de 2.9%, según revelaron trabajadores del IMSS.

Este comentario provocó que afiliados al sindicato del IMSS reaccionaran y expresaran su molestia con Rafael Olivos, a quien señalan de querer censurar sus opiniones.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se concentró en la sede del sindicato y amaneraron con dar portazo.

Los trabajadores cerraron Circuito Interior y Constituyentes hasta que sus peticiones sean escuchadas: