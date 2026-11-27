Necaxa ya planea el Clausura 2027 de la Liga MX, torneo que enfrentará con 8 bajas confirmadas por la directiva rojiblanca.

El equipo dirigido por Juan Reynoso no clasificó a la Liguilla del Apertura 2026, por lo que está por regresar a la actividad para iniciar una nueva pretemporada.

En ese sentido, la directiva del club de Aguascalientes publicó un comunicado en el que dio a conocer las 8 bajas confirmadas para el siguiente torneo.

Bajas del Necaxa para el Clausura 2027 de la Liga MX:

Lorenzo Faravelli

Emilio Martínez

Luis Jiménez

Misael Pedroza

Rogelio Cortéz

Christopher Andrade

Carlos Vargas

Kevin Rosero

Comunicado del Club Necaxa (@ClubNecaxa)

¿Por qué anunció el Necaxa las bajas de 8 jugadores?

El Club Necaxa informó que, como parte del proceso de conformación del plantel que representará a la institución en el torneo Clausura 2027, se definió la lista de bajas del equipo.

El argentino Lorenzo Faravelli destaca entre las 8 bajas. Emilio Martínez, Luis Jiménez, Misael Pedroza, Rogelio Cortéz, Christopher Andrade, Carlos Vargas y Kevin Rosero tampoco seguirán con los Rayos del Necaxa.

Agradecemos a cada uno de ellos su compromiso, trabajo y profesionalismo durante el tiempo que formaron parte de nuestra institución y les deseamos éxito en sus próximos proyectos" Club Necaxa

La conformación del plantel para el Clausura 2027 continuará en los próximos días, y el club señaló que cualquier información al respecto será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

Juan Reynoso seguirá como entrenador del Necaxa (especial)

¿Cómo le fue al Necaxa en el Apertura 2026?

Necaxa sumó 14 puntos en el lugar 16 de la tabla de posiciones del Apertura 2026, quedando fuera de la Liguilla.

Juan Reynoso, quien ocupó el cargo de entrenador en lugar de Martín Varini en el mes de septiembre, recibió el respaldo de la directiva del Necaxa para planear el próximo torneo.