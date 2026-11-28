México enfrentó a Haití y consiguió la clasificación al Mundial Femenil 2027 este sábado 28 de noviembre, tras vencer a la selección caribeña en Dallas, Texas.

Con la victoria, México también logró su boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

¿Cómo quedó el partido México vs Haití por el pase al Mundial Femenil 2027?

México vs Haití terminó a favor del equipo verde con marcador de 4-2, por lo que el Tri de Pedro López se clasificó al Mundial Femenil 2027 que se disputará en Brasil.

Marcador: México 4-2 Haití

México vs Haití: Así se definió el partido por el pase al Mundial Femenil 2027

México era la escuadra favorita para clasificar al Mundial Femenil 2027 en su duelo con Haití, y a pesar de la pelea que dio el equipo caribeño, las verdes fueron muy superiores.

Así fueron los goles del partido México vs Haití:

Minuto 13: Gol de Diana Ordoñez (México 1-0 Haití)

Minuto 31: Gol de Britany Rapinho (México 2-0 Haití)

Minuto 42: Gol de Lizbeth Ovalle (México 2-1 Haití)

Minuto 45+2: Gol de Maricarmen Reyes (México 3-1 Haití)

Minuto 59: Gol de Kethna Louis (México 3-2 Haití)

Minuto 52: Gol de Lizbeth Ovalle (México 4-2 Haití)

México redondeó un gran partido para ganar el duelo (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelve a jugar México Femenil?

México Femenil volverá a jugar el martes 1 de diciembre en la semifinal del Concacaf W Championship 2026.

Sin embargo, México ya aseguró su lugar en el Mundial Femenil 2027 que se jugará en Brasil.