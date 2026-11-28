México enfrentó a Haití y consiguió la clasificación al Mundial Femenil 2027 este sábado 28 de noviembre, tras vencer a la selección caribeña en Dallas, Texas.
Con la victoria, México también logró su boleto a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
¿Cómo quedó el partido México vs Haití por el pase al Mundial Femenil 2027?
México vs Haití terminó a favor del equipo verde con marcador de 4-2, por lo que el Tri de Pedro López se clasificó al Mundial Femenil 2027 que se disputará en Brasil.
Marcador: México 4-2 Haití
México vs Haití: Así se definió el partido por el pase al Mundial Femenil 2027
México era la escuadra favorita para clasificar al Mundial Femenil 2027 en su duelo con Haití, y a pesar de la pelea que dio el equipo caribeño, las verdes fueron muy superiores.
Así fueron los goles del partido México vs Haití:
- Minuto 13: Gol de Diana Ordoñez (México 1-0 Haití)
- Minuto 31: Gol de Britany Rapinho (México 2-0 Haití)
- Minuto 42: Gol de Lizbeth Ovalle (México 2-1 Haití)
- Minuto 45+2: Gol de Maricarmen Reyes (México 3-1 Haití)
- Minuto 59: Gol de Kethna Louis (México 3-2 Haití)
- Minuto 52: Gol de Lizbeth Ovalle (México 4-2 Haití)
¿Cuándo vuelve a jugar México Femenil?
México Femenil volverá a jugar el martes 1 de diciembre en la semifinal del Concacaf W Championship 2026.
Sin embargo, México ya aseguró su lugar en el Mundial Femenil 2027 que se jugará en Brasil.
- Partido: México vs Canadá
- Fase: Semifinal
- Torneo: Concacaf W Championship 2026.
- Fecha: Martes 1 de diciembre del 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Texas Health Mansfield
- Transmisión: ESPN, Disney+ y YouTube