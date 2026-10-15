Tras el rechazo de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al aumento salarial de 6.8%, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al director del organismo, Zoé Robledo, revisar alternativas y negociar una mejor pr2opuesta.

“Tiene que abrir el director del IMSS una mesa de trabajo y buscar las alternativas para poder dar una mejor propuesta, entonces el día de hoy y mañana, Zoé Robledo va a hacer un análisis para ver una propuesta que pueda ser de beneficio.” Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera del 15 de octubre, Claudia Sheinbaum explicó que se buscará una opción que beneficie a los trabajadores del IMSS, aunque advirtió que el incremento deberá ajustarse a las posibilidades presupuestales.

¿Qué hará el IMSS tras el rechazo al aumento salarial?

Sheinbaum instruyó a Zoé Robledo abrir una nueva mesa de trabajo con la representación sindical del IMSS para analizar alternativas y presentar una propuesta salarial que pueda ser aceptada por la base trabajadora.

“La reforma laboral que hizo el presidente López Obrador da esta posibilidad a los trabajadores del apartado A, que en caso de que no reconozcan una negociación de su dirigencia sindical, se haga una consulta abierta, democrática y que la base trabajadora de su opinión. Si no hubiera habido esa reforma laboral, pues esto no se hubiera dado. Entonces el propio sindicato, la propia dirigencia sindical, vio que había inconformidad y abrió la consulta” Claudia Sheinbaum

La presidenta también destacó que la reforma laboral permite que los trabajadores del IMSS rechacen, mediante una consulta abierta y democrática, los acuerdos alcanzados por sus dirigentes sindicales.

Al respecto, defendió el proceso de votación realizado por los empleados del IMSS y señaló que la consulta permitió conocer directamente la postura de los trabajadores sobre el incremento salarial propuesto.

¿Habrá un nuevo aumento salarial para los trabajadores del IMSS?

Aunque Claudia Sheinbaum confirmó que se revisará la propuesta, aclaró que la negociación con el IMSS tendrá límites y deberá considerar los recursos disponibles.

“Nadie está obligado a lo imposible”, expresó la presidenta al referirse a las posibilidades de alcanzar un acuerdo.

Por ahora, el siguiente paso será abrir la mesa de trabajo y explorar opciones que permitan mejorar la oferta salarial; sin embargo, todavía no se ha anunciado el porcentaje de un eventual nuevo incremento ni cuándo podría presentarse formalmente la propuesta.

La negociación entre el IMSS y la representación sindical continuará después de que los trabajadores rechazaran el aumento inicial.